"Минай" шокировал "Ворсклу" и другие неожиданности 25 тура УПЛ

Эпизод поединка 25 тура УПЛ "Минай" — "Ворскла". Фото: ФК "Минай"

Сегодня, 8 мая, состоялся ряд поединков в рамках 25 тура украинской Премьер-лиги по футболу. "Минай" на собственном поле ошеломил "Ворсклу", а "Рух" во Львове разобралось с "Ингульцом".

Об этих и других матчах игрового дня — в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Неожиданный результат на Закарпатье

Полтавской "Ворскле" очень нужно было побеждать в Ужгороде, чтобы улучшить свои шансы в борьбе за еврокубки. Впрочем, "Минай", борющийся за выживание в УПЛ, сумел удивить гостей.

Игроки "Миная" празднуют гол в ворота "Ворсклы". Фото: ФК "Минай"

Закарпатцы дважды огорчили команду Скрипника — оба мяча футболисты Шарана забили в концовке таймов. На 45+1 минуте отличился Петько, а на 90+4 — точку в противостоянии поставил Твердохлиб.

Полтавчане не смогли размочить ворота Бандуры и потерпели вполне логическое поражение.

УПЛ. 25-й тур. 08.05.2023

Минай. Стадион: "Минай-Арена"

ФК "Минай" — "Ворскла" — 2:0

Голы: Сергей Петько 45+1, Егор Твердохлиб 90+4

ФК "Минай" : Александр Бандура, Юрий Кравчук, Андрей Булеза, Егор Твердохлиб, Дмитрий Немчанинов, Сергей Петько (Михаил Шишко 75), Игорь Гончар, Вадим Витенчук, Александр Мельник (Богдан Чуев 75), Олег Вишневский (Юрий Коломое) Валерий Рогозинский (Михаил Гечев 86)

"Ворскла" : Павел Исенко, Игорь Пердута, Александр Скляр, Денис Олейник (Дмитрий Черныш 67), Руслан Степанюк, Сергей Яворский (Иван Нестеренко (2003) 67), Таулян Сулейманов Сефери, Евгений Павлюк, Василий Кравец, Илья (Рикардо Лопес 87)

Предупреждение: Александр Мельник 12, Михаил Шишко 89 — Василий Кравец 15, Сергей Яворский 41, Ибрахим Кане 79, Илья Крупский 82

Падение "Вереса" продолжается

В другом матче тура "Верес" потерпел минимальное поражение на своем поле от ковалевского "Колоса". Судьбу противостояния решил автогол Балана в дебюте встречи — футболист срезал мяч в свои ворота после прострела Велетня.

Эпизод матча "Верес" — "Колос". Фото: ФК "Верес"

После этого поражения "Верес" опустился на 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата.

УПЛ. 25-й тур. 08.05.2023

Ровно. Стадион "Авангард"

"Верес" — "Колос" — 0:1

Гол: Балан 8 аг

"Верес": Когут — Балан, Курко, Вовченко, Г. Пасич — Клец, Кучеров — Близниченко (Дахновский 70), Лебеденко (Гайдучик 70), В. Шарай — Шестаков

Тренер: Юрий Вирт

"Колос": Волынец — М.Кравченко, Новак, Черноморец, Золотов — Милько — Ильин (Гусол 90+4), Ореховский (Криворучко 90+4), Болбат, Великан (Богданов 68) — Лысенко (Безбородько 75)

Тренер: Ярослав Вишняк

Арбитр: Дмитрий Бондаренко

Предупреждения: Балан 28, Вовченко 44, Вирт 82, Клец 90 — Ореховский 26, Безбородько 81

"Рух" разгромил "Ингулец"

Львовское "Рух" продолжает отчаянно бороться за сохранение прописки в элите украинского футбола.

В домашнем поединке против "Ингульца" хозяева доказали серьезность своих намерений остаться в УПЛ уверенной победой. Подопечные Пономарева забили один мяч в первом тайме и два раза расписались в воротах соперников во второй 45-минутке. Команда Ковальца не наиграла даже на гол престижа.

Игроки и персонал команды "Рух" после победы над "Ингульцем". Фото: ФК "Рух"

Благодаря этой победе "Рух" улучшил свои шансы в борьбе за место в УПЛ в следующем сезоне, но самые важные матчи еще впереди.

УПЛ. 25-й тур. 08.05.2023

Львов, стадион "Арена Львов"



"Рух" — "Ингулец" — 3:0

Голы: Уив Соломон-Отабор 14, Юрий Климчук 48, Юрий Климчук 90+3

"Рух": Юрий Паньков, Юрий Климчук, Остап Притула, Уив Соломон-Отабор (Василий Рунич 78), Денис Пидгурский, Фабрисио Альваренга (Илья Квасница 85), Роман Дидык, Таллес Бренер (Ярослав Карабин 55), Богдан , Виталий Роман

"Ингулец": Олег Билык, Евгений Запорожец, Владислав Клименко (Андрей Коробенко 70), Владимир Одарюк (Владислав Р. Сидоренко 46), Юрий Козыренко (Максим Мельничук 46), Артем Смоляков, Дмитрий Нагиев (Максим Марусич 5 Дмитрий Поспелов, Андрей Кухарук, Денис Резепов (Артем Ситало 46)

Предупреждение: Юрий Климчук 83, Василий Рунич 87 — Максим Ковалев 83

"Заря" не заметила "Металлист 1925"

Луганская "Заря" продолжает демонстрировать симпатичный футбол и хорошие результаты под руководством нидерландского специалиста Патрика ван Леувена. На этот раз жертвой луганцев стал "Металлист 1925".

Хозяева праздновали взятие ворот гостей уже на седьмой минуте встречи — отметился Шахов. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "Зари". А уже во втором тайме "черно-белые" разгулялись по полной. Сначала Русин увеличил отрыв до двух голов, а затем Герреро довел счет до разгромного. Таким образом фактически после этого судьба встречи была решена.

Уверенная победа "Зари" позволила ей сохранить отставание от идущего четвертым "Динамо" на пять очков.

УПЛ. 25-й тур. 08.05.2023

Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

"Заря" — "Металлист 1925" — 3:0

Голы: Евгений Шахов 7, Назарий Русин 48, Эдуардо Герреро 52

"Заря": Александр Сапутин, Богдан Бутко, Денис Антюх (Павел Полегенько 81), Сергей Булеца (Денис Нагнойный 81), Кирилл Дришлюк (Дмитрий Мишнев 46), Евгений Шахов, Назарий Русин (Владислав Погорелый 70), Эду 70), Арсений Батагов, Роман Вантух, Игорь Снурницын

"Металлист 1925": Денис Сидоренко (Игорь Затемков 70), Михаил Рудавский, Ярослав Мартынюк, Ростислав Русин, Андрей Ременюк (Абдулла Абдуллаев 59), Игорь Курило, Андрей Ткачук, Дмитрий Кравченко (Вадим Сологуб 82), Артем Габелок, Владислав Островский

Предупреждение: Роман Вантух 63, Богдан Бутко 89

Напомним, известная болельщица "Наполи" разделась и прогулялась по улице Неаполя в честь победы команды в чемпионате Италии.

Украинец Андрей Ярмоленко не станет чемпионом ОАЭ и покинет "Аль-Айн".

Полузащитника Михаила Мудрика ожидаю сюрприза в лондонском "Челси".

Тренер Александр Шовковский рассказал, останется ли в киевском "Динамо".

Братья Суркисы проиграли суд и это может повлиять на судьбу киевского "Динамо".