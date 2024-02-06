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Мінспорту відновило футболістам Динамо бронь від мобілізації

6 лютого 2024 21:57
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мінспорту відновило футболістам Динамо бронь від мобілізації
Олександр Шовковський та Ігор Суркіс. Фото: dynamo.kiev.ua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Міністерство молоді та спорту оновило бронь від мобілізації для київського "Динамо". Під її дію потрапляють не лише футболісти, тренери, а й персонал.

Відповідний наказ опублікували на вебпорталі Міністерства молоді та спорту України.

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Наказ Міністерства молоді та спорту. Фото: скріншот

З "Динамо" нікого не мобілізують

У наказі під підписом виконувача обов'язків міністра молоді та спорту Матвія Бідного "Динамо" отримало кваліфікацію критично важливого об'єкта для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період.

Наказ міністерства не дозволить ТЦК мобілізувати працівників футбольного клубу віком від 27 років.

Вперше наказ про визнання "Динамо" критичним об'єктом було видано 20 травня 2023 року і було продовжено у січні.

Раніше "Динамо" та донецький "Шахтар" підтвердили броню своїх гравців від мобілізації. Залишилися без цієї можливості черкаський ЛНЗ, львівський "Рух", рівненський "Верес" та харківський "Металіст 1925".

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футбол
Мінспорту
Динамо
мобілізація

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