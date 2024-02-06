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Минспорта обновило футболистам Динамо бронь от мобилизации

6 февраля 2024 21:57
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Минспорта обновило футболистам Динамо бронь от мобилизации
Александр Шовковский и Игорь Суркис. Фото: dynamo.kiev.ua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Министерство молодежи и спорта обновило бронь от мобилизации для киевского "Динамо". Под ее действие попадают не только футболисты, тренера, но и персонал.

Соответствующий приказ опубликовали на веб-портале Министерства молодежи и спорта Украины.

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Приказ Министерства молодежи и спорта. Фото: скриншот

Из "Динамо" никого не мобилизуют

В приказе под подписью исполняющего обязанности министра молодежи и спорта Матвея Бидного "Динамо" получило квалификацию критически важного объекта для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Приказ министерства не позволит ТЦК мобилизовать работников футбольного клуба от 27 лет.

Впервые приказ об признании "Динамо" критическим объектом был издан 20 мая 2023 года, и был продлен в январе.

Ранее "Динамо" и донецкий "Шахтер" подтвердили бронь своих игроков от мобилизации. Остались без этой возможности черкасский ЛНЗ, львовский "Рух", ровенский "Верес" и харьковский "Металлист 1925".

Напомним, украинский голкипер Андрей Лунин стал трансферной целью нескольких известных клубов. У него есть несколько вариантов продолжения карьеры. 

Румынский тренер Мирча Луческу готов обсудить возвращение в "Динамо". 

Хавбек киевского "Динамо" Николай Шапаренко летом может перейти в один из известных зарубежных клубов. 

Киевское "Динамо" собирается бесплатно подписать зарубежного игрока. Столичной команде по-прежнему нужен центральный защитник. 

Саудовский "Аль-Наср" готовится пригласить в команду бывшего партнера Криштиану Роналду по мадридскому "Реалу". 

футбол
Минспорта
Динамо
мобилизация

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