Минспорта обновило футболистам Динамо бронь от мобилизации

Александр Шовковский и Игорь Суркис. Фото: dynamo.kiev.ua

Министерство молодежи и спорта обновило бронь от мобилизации для киевского "Динамо". Под ее действие попадают не только футболисты, тренера, но и персонал.

Соответствующий приказ опубликовали на веб-портале Министерства молодежи и спорта Украины.

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Приказ Министерства молодежи и спорта. Фото: скриншот

Из "Динамо" никого не мобилизуют

В приказе под подписью исполняющего обязанности министра молодежи и спорта Матвея Бидного "Динамо" получило квалификацию критически важного объекта для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Приказ министерства не позволит ТЦК мобилизовать работников футбольного клуба от 27 лет.

Впервые приказ об признании "Динамо" критическим объектом был издан 20 мая 2023 года, и был продлен в январе.

Ранее "Динамо" и донецкий "Шахтер" подтвердили бронь своих игроков от мобилизации. Остались без этой возможности черкасский ЛНЗ, львовский "Рух", ровенский "Верес" и харьковский "Металлист 1925".

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