МЮ прийме Севілью — експерти дали прогноз на переможця матчу 1/4 Ліги Європи

Бруну Фернандеш відзначає гол. Фото: Google

Іспанська "Севілья" підійшла до протистояння з "Манчестер Юнайтед" у чвертьфіналі Ліги Європи не в кращому функціональному стані. "Нервіонці" можуть не зіграти у єврокубках наступного сезону.

При цьому "Севілья" має шанс пробитися до півфіналу Ліги Європи, повідомляють Новини.LIVE.

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Головний претендент на трофей зіграє з ще однією іспанською командою. Після перемог над "Барселоною" та "Бетисом" англійський "Манчестер Юнайтед" протистоятиме "Севільї". Ця команда найчастіше вигравала Лігу Європи, але підопічні Менділібара проводять дуже невдалий сезон.

Де і коли дивитись матч 1/4 Ліги Європи "Ман Юнайтед" — "Севілья"

У четвер, 13 квітня, відбудеться перший чвертьфінал Ліги Європи за участю англійського "Манчестер Юнайтед" та іспанської "Севільї". Команди на полі "Олд Траффорд" виведе головний арбітр Фелікс Цваєр (Берлін, Німеччина). Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

В Україні поєдинок можна буде переглянути у прямому ефірі на каналі "Футбол 1" у медіасервісі Megogo.

Ситуація у "Манчестер Юнайтед"

За кілька останніх тижнів "червоні дияволи" пережили ігрову кризу. Він вмістив себе розгром від Ліверпуля (0:7), домашню нічию з Саутгемптоном (0:0) і поразку від Ньюкасла (0:2). У той же період "МЮ" пройшов "Бетіс" у Лізі Європи і переміг "Фулгем" у Кубку Англії, тому не все так погано для команди Еріка Тен Хага.

Каземіро приймає вітання. Фото: Google

Перед зустріччю з "Севільєю" англійська команда обіграла "Брентфорд" (1:0) та "Евертон" (2:0). Проблема МЮ полягає в тому, що Ерік Тен Хаг майже не змінює основний склад команди. Це призводить до великої кількості травм. Проти "Севільї" не зіграє головний бомбардир "червоних дияволів" Маркус Рашфорд. Донні ван де Бек, Гарначо та Шоу теж не вийдуть на поле.

Ситуація у "Севільї"

"Нервіонці" проводять найгірший сезон за останні двадцять років. Після повернення до Ла-Ліги цю команду ще не штормило так сильно. Винні у провалі всі. Спортивний директор Мончі підписав Янузая та Іско, які не виправдали сподівань (по Теллесу та Марсьялю теж є питання — Ред.). Тренери Лопетеги та Сампаолі занурили "Севілью" у вир хаосу своїми неоднозначними рішеннями. Лідери команди Ракітич та Рафа Мир заграли гірше, ніж раніше.

Гравці "Севільї" сперечаються з арбітром. Фото: Google

Якщо минулого сезону "Севілья" до останнього боролася за чемпіонський титул у Прімері, але зараз вона ледве вирвалася із зони вильоту в турнірній таблиці. Новий тренер Менділібар допоміг "нервіонцям" перемогти "Кадіс" та зіграти внічию з "Сельтою". Попереду важливе випробування та час продемонструвати характер, використовувати єврокубковий досвід. Це доведеться робити без травмованого Хордена.

Востаннє ці суперники зустрічалися у півфіналі Ліги Європи-2020. "Севілья" перемогла "МЮ" з рахунком 2:1.

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