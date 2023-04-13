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"МЮ" примет "Севилью": эксперты дали прогноз на победителя матча 1/4 Лиги Европы

13 апреля 2023 11:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
МЮ примет Севилью — эксперты дали прогноз на победителя матча 1/4 Лиги Европы
Бруну Фернандеш празднует гол. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Испанская "Севилья" подошла к противостоянию с "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинале Лиги Европы не в лучшем функциональном состоянии. "Нервионцы" могут не сыграть в еврокубках в следующем сезоне. 

При этом у "Севильи" есть шанс пробиться в полуфинал Лиги Европы, сообщают Новини.LIVE

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Главный претендент на трофей сразится с еще одной испанской командой. После побед над "Барселоной" и "Бетисом" английский "Манчестер Юнайтед" будет противостоять "Севилье". Эта команда чаще всего выигрывала Лигу Европы, но подопечные Мендилибара проводят очень неудачный сезон. 

 

Где и когда смотреть матч 1/4 Лиги Европы "Ман Юнайтед" — "Севилья" 

В четверг, 13 апреля состоится первый четвертьфинал Лиги Европы с участием английского "Манчестер Юнайтед" и испанской "Севильи". Команды на поле "Олд Траффорд" выведет главный арбитр Феликс Цвайер (Берлин, Германия). Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. 

В Украине поединок можно будет посмотреть в прямом эфире на канале "Футбол 1" в медиасервисе Megogo. 

Ситуация в "Манчестер Юнайтед" 

За несколько последних недель "красные дьяволы" пережили игровой кризис. Он вместил себя разгром от "Ливерпуля" (0:7), домашнюю ничью с "Саутгемптоном" (0:0) и поражение от "Ньюкасла" (0:2). В тот же период "МЮ" прошел "Бетис" в Лиге Европы и победил "Фулхэм" в Кубке Англии, так что не все так плохо для команды Эрика Тен Хага. 

Манчестер Юнайтед
Каземиро принимает поздравления. Фото: Google

Перед встречей с "Севильей" английская команда обыграла "Брентфорд" (1:0) и "Эвертон" (2:0). Проблема "МЮ" заключается в том, что Эрик Тен Хаг почти не меняет основной состав команды. Это приводит к обилию травмы. Против "Севильи" не сыграет главный бомбардир "красных дьяволов" Маркус Рашфорд. Донни ван де Бек, Гарначо и Шоу тоже не выйдут на поле. 

Ситуация в "Севилье" 

"Нервионцы" проводят худший сезон за последний двадцать лет. После возвращения в Ла Лигу эту команду еще не штормило настолько сильно. Виноваты в провале все. Спортивный директор Мончи подписал Янузая и Иско, которые не оправдали надежды (по Теллесу и Марсьялю тоже есть вопросы — Ред.). Тренеры Лопетеги и Сампаоли погрузили "Севилью" в пучину хаоса своими неоднозначиными решениями. Лидеры команды Ракитич и Рафа Мир заиграли хуже, чем раньше. 

Севилья
Игроки "Севильи" спорят с арбитром. Фото: Google

Если в прошлом сезоне "Севилья" до последнего боролась за чемпионский титул в Примере, но сейчас она едва вырвалась из зоны вылета в турнирной таблице. Новый тренер Мендилибар помог "нервионцам" победить "Кадис" и сыграть вничью с "Сельтой". Впереди важное испытание и самое время продемонстрировать характер, использовать еврокубковый опыт. Это придется делать без травмированного Хордена. 

В последний раз эти соперники встречались в полуфинале Лиги Европы-2020. "Севилья" победила "МЮ" со счетом 2:1. 

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