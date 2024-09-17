Мусіала став головною трансферною метою МЮ та Манчестер Сіті

Джамал Мусіала (ліворуч) та Флоріан Вірц у збірній Німеччини. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Атакувальний півзахисник збірної Німеччини Джамал Мусіала може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. На молодого футболіста претендують одразу два місцеві гранди.

"Баварія" хоче продовжити контракт із гравцем, але переговори проходять важко, повідомляє Mirror.

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Контракт Джамала Мусіали з "Баварією" спливає влітку 2026 року. Керівництво мюнхенського клубу хоче якнайшвидше продовжити угоду з 21-річним гравцем. Однак сторони за два місяці не досягли домовленості за жодним пунктом угоди.

Джамал Мусіала (праворуч) у матчі проти "Вольфсбурга". Фото: Reuters/Carmen Jaspersen

Мусіала може піти з "Баварії"

Футболіст збірної Німеччини знає, що в Англії йому можуть запропонувати значно більшу зарплату. У послугах Мусіали зацікавлені "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед". Обидва гранди АПЛ стежать за розвитком ситуації та готові запропонувати Джамалу свої умови.

У "Баварії" не сумніваються, що переговори з Мусіалою в результаті завершаться підписанням нового контракту. Однак мюнхенці не мають наміру значно підвищувати зарплату гравцю, оскільки після цього аналогічні умови можуть захотіти й інші гравці команди.

У сезоні 2024/2025 Мусіала, який перейшов у "Баварію" їхньої молодіжної команди "Челсі", провів за мюнхенську команду чотири матчі та забив два голи.

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