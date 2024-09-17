Мусиала стал главной трансферной целью МЮ и Манчестер Сити

Джамал Мусиала (слева) и Флориан Вирц в сборной Германии. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Атакующий полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. На молодого футболиста претендуют сразу два местных гранда.

"Бавария" хочет продлить контракт с игроком, но переговоры проходят тяжело, сообщает Mirror.

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Контракт Джамала Мусиалы с "Баварией" истекает летом 2026 года. Руководство мюнхенского клуба хочет как можно быстрее продлить соглашение с 21-летним игроком. Однако стороны за два месяца не достигли договоренности ни по одному пункту сделки.

Джамал Мусиала (справа) в матче против "Вольфсбурга". Фото: Reuters/Carmen Jaspersen

Мусиала может уйти из "Баварии"

Футболист сборной Германии знает, что в Англии ему могут предложить значительно более высокую зарплату. В услугах Мусиалы заинтересованы "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Оба гранда АПЛ следят за развитием ситуации и готовы предложить Джамалу свои условия.

В "Баварии" не сомневаются в том, что переговоры с Мусиалой в итоге завершатся подписанием нового контракта. Однако мюнхенцы не собираются значительно повышать зарплату игроку, поскольку после этого аналогичные условия могут захотеть и другие игроки команды.

В сезоне 2024/2025 Мусиала, который перешел в "Баварию" их молодежной команды "Челси", провел за мюнхенскую команду четыре матча и забил два гола.

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