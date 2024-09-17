Рома рассматривает на замену Даниэле Де Росси опытного Стефано Пиоли

У Довбика может смениться главный тренер — уже известен кандидат
Руководство "Ромы" близко к тому, чтобы потерять терпение к главному тренеру Даниэле Де России. На текущий момент уже рассматриваются его замены.
Об этом сообщил итальянский портал Calciomercato.
Кто станет новым тренером Довбика
На текущий момент известно, что после четырех туров и трех очков в активе "Ромы" в Серии А руководство клуба поставило ультиматум перед главным тренером. Чтобы избежать увольнения, ему нужно в кратчайшие сроки исправить ситуацию.
Владельцы "Ромы" готовы заменить Де Росси 58-летним бывшим главным тренером ряда итальянских клубов Стефано Пиоли.
Последним местом работы Пиоли был "Милан", где он на контракте до лета 2025 года, но не выполняет никаких функций.
С "Миланом" тренеру удалось выиграть чемпионат Италии в сезоне 2021/2022 гг. Это его наибольший успех на тренерском мостике.
Пиоли также тренировал "Салернитану", "Модену", "Парму", "Гроссето", "Пьяченцу", "Сассуоло", "Кьево", "Палермо", "Болонью", "Лацио", "Интер" и "Фиорентину".
Напомним, девушка звезды "Динамо" осталась без одежды, пытаясь заманить подписчиков — фото.
Мудрик может перейти в клуб, который трижды выигрывал Лигу чемпионов.
Защитник сборной Украины получил тяжелую травму.
Вацко назвал нового Забарного в киевском "Динамо".
Жена Лунина разделась на камеру, после того как вратарь подписал контракт с "Реалом".
Читайте Новини.LIVE!