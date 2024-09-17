Рома рассматривает на замену Даниэле Де Росси опытного Стефано Пиоли

Даниэле Де Росси. Фото: Reuters

Руководство "Ромы" близко к тому, чтобы потерять терпение к главному тренеру Даниэле Де России. На текущий момент уже рассматриваются его замены.

Об этом сообщил итальянский портал Calciomercato.

Читайте также:

Артем Довбик. Фото: "Рома"

Кто станет новым тренером Довбика

На текущий момент известно, что после четырех туров и трех очков в активе "Ромы" в Серии А руководство клуба поставило ультиматум перед главным тренером. Чтобы избежать увольнения, ему нужно в кратчайшие сроки исправить ситуацию.

Владельцы "Ромы" готовы заменить Де Росси 58-летним бывшим главным тренером ряда итальянских клубов Стефано Пиоли.

Стефано Пиоли наблюдает за матчем "Милана". Фото: Reuters

Последним местом работы Пиоли был "Милан", где он на контракте до лета 2025 года, но не выполняет никаких функций.

С "Миланом" тренеру удалось выиграть чемпионат Италии в сезоне 2021/2022 гг. Это его наибольший успех на тренерском мостике.

Пиоли также тренировал "Салернитану", "Модену", "Парму", "Гроссето", "Пьяченцу", "Сассуоло", "Кьево", "Палермо", "Болонью", "Лацио", "Интер" и "Фиорентину".

Напомним, девушка звезды "Динамо" осталась без одежды, пытаясь заманить подписчиков — фото.

Мудрик может перейти в клуб, который трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Защитник сборной Украины получил тяжелую травму.

Вацко назвал нового Забарного в киевском "Динамо".

Жена Лунина разделась на камеру, после того как вратарь подписал контракт с "Реалом".