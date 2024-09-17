Рома розглядає на заміну Даніеле Де Россі досвідченого Стефано Піолі

Даніеле Де Россі. Фото: Reuters

Керівництво "Роми" близьке до того, щоб втратити терпіння до головного тренера Даніеля Де Россі. Наразі вже розглядаються його заміни.

Про це повідомив італійський портал Calciomercato.

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На цю мить відомо, що після чотирьох турів та трьох очок в активі "Роми" у Серії А керівництво клубу поставило ультиматум перед головним тренером. Щоб уникнути звільнення, йому потрібно у найкоротші терміни виправити ситуацію.

Власники "Роми" готові замінити Де Россі 58-річним колишнім головним тренером низки італійських клубів Стефано Піолі.

Стефано Піолі спостерігає за матчем "Мілана". Фото: Reuters

Останнім місцем роботи Піолі був "Мілан", де він на контракті до літа 2025 року, але не виконує жодних функцій.

З "Міланом" тренеру вдалося виграти чемпіонат Італії у сезоні 2021/2022 рр. Це його найбільший успіх на тренерському містку.

Піолі також тренував "Салернітану", "Модену", "Парму", "Гроссето", "П'яченцю", "Сассуоло", "К'єво", "Палермо", "Болонью", "Лаціо", "Інтер" та "Фіорентину".

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