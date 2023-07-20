Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян до змагань

Змагання з художньої гімнастики. Фото: instagram.com/figymnastics/

Спортсменів з Росії та Білорусі буде допущено до змагань під егідою Міжнародної федерації гімнастики (FIG). Таке рішення було ухвалено виконавчим комітетом організації на основі рекомендацій МОК.

Росіяни та білоруси зможуть брати участь у турнірах при виконанні важливої умови, повідомляє пресслужба FIG.

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Міжнародна федерація гімнастики допустить до змагань спортсменів із Росії та Білорусі виключно у нейтральному статусі. Зв'язок з РФ та Білоруссю не може бути підкреслено.

Турнір з художньої гімнастики. Скриншот YouTube

Допуск росіян до змагань

Чиновники FIG вже готують документи, які дозволять спортсменам із Білорусі та Росії брати участь у турнірах під егідою організації. Розробляються спеціальні правила та документи, на підставі яких прийматимуть рішення щодо надання нейтрального статусу.

Спортсмени, які захочуть набути індивідуального статусу, повинні оформити відповідну заявку до FIG, дотримуючись усіх прописаних організацією правил. У разі позитивного вердикту вони матимуть змогу брати участь у міжнародних турнірах вже з першого січня 2024 року.

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