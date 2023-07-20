Международная федерация гимнастики допустила россиян к соревнованиям

Соревнование по художественной гимнастике. Фото: instagram.com/figymnastics/

Спортсмены из России и Беларуси будут допущены к соревнованиям под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Такое решение было принято исполнительным комитетом организации на основе рекомендаций МОК.

Россияне и белорусы смогут участвовать в турнирах при выполнении важного условия, сообщает пресс-служба FIG.

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Турнир по художественной гимнастике. Скриншот YouTube

Допуск россиян к соревнованиям

Чиновники FIG уже готовят документы, которые позволят спортсменам из Беларуси и России принимать участие в турнирах под эгидой организации. Разрабатываются специальные правила и документы, на основании которых будут принимать решение о предоставлении нейтрального статуса.

Спортсмены, которые захотят получить индивидуальный статус, должны оформить соответствующую заявку в FIG, соблюдая все прописанные организацией правила. В случае положительного вердикта они смогут участвовать в международных турнирах уже с первого января 2024 года.

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