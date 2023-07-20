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Международная федерация гимнастики допустила россиян к соревнованиям

20 июля 2023 09:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Международная федерация гимнастики допустила россиян к соревнованиям
Соревнование по художественной гимнастике. Фото: instagram.com/figymnastics/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Спортсмены из России и Беларуси будут допущены к соревнованиям под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Такое решение было принято исполнительным комитетом организации на основе рекомендаций МОК

Россияне и белорусы смогут участвовать в турнирах при выполнении важного условия, сообщает пресс-служба FIG.

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Международная федерация гимнастики допустит к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси исключительно в нейтральном статусе. Связь с РФ и Беларусью не может быть подчеркнута. 

Художественная гимнастика
Турнир по художественной гимнастике. Скриншот YouTube

Допуск россиян к соревнованиям

Чиновники FIG уже готовят документы, которые позволят спортсменам из Беларуси и России принимать участие в турнирах под эгидой организации. Разрабатываются специальные правила и документы, на основании которых будут принимать решение о предоставлении нейтрального статуса.

Спортсмены, которые захотят получить индивидуальный статус, должны оформить соответствующую заявку в FIG, соблюдая все прописанные организацией правила. В случае положительного вердикта они смогут участвовать в международных турнирах уже с первого января 2024 года. 

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