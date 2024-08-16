Мобілізований журналіст Сеньків розповів, ким служитиме в армії

Мобілізований спортивний журналіст назвав рід військ, в якому служитиме
Відомий український спортивний журналіст та блогер Андрій Сеньків узяв паузу у кар'єрі. Він добровільно мобілізувався до армії та не зможе проводити ефіри, як робив раніше.
Сеньків служить на Донеччині, повідомляє Telegram-канал "KDK".
Ведучий YouTube-проєкту "Гуд Ібенінг" Андрій Сеньків нещодавно приєднався до української армії. Журналіст сподівався, що йому вдасться поєднувати службу з роботою, проте після передислокації на нове місце журналіст був змушений взяти паузу в кар'єрі.
Ким буде служити Сеньків
Український журналіст став "помічником капелана" у ЗСУ. Разом із побратимами Сеньків висунувся на позицію на Донеччині, і звідти майже неможливо робити випуски нових ефірів, до яких звикли вболівальники.
"Минулого тижня здавали психополосу. Якщо коротко — це складно. Якщо трохи докладніше — це коли ви з автоматом, у броніку, РПС та касці бігаєте, стрибаєте, повзаєте, лізете на стіни, а навколо все горить, димить, стріляє, вибухає. На фініші хочеться здохнути, ноги несуть лише за інерцією, а надвечір болять навіть ті м'язи, про існування яких раніше не здогадувався. Але весь наш взвод пройшов", — розповів Сеньків.
Журналіст додав, що став помічником капелана через проблеми із зором, які врахувало командування.
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