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Мобилизованный спортивный журналист назвал род войск, в котором будет служить

16 августа 2024 12:13
Валерий Ковалевич - Редактор
Мобилизованный журналист Сенькив рассказал, кем будет служить в армии
Андрей Сенькив (в центре) с побратимами. Фото: instagram.com/andriisenkiv/
Валерий Ковалевич - Редактор

Известный украинский спортивный журналист и блогер Андрей Сенькив взял паузу в карьере. Он добровольно мобилизовался в армию и не сможет проводить эфиры, как делал раньше. 

Сенькив служит в Донецкой области, сообщает Telegram-канал "KDK". 

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Ведущий YouTube-проекта "Гуд Ибенинг" Андрей Сенькив недавно присоединился к украинской армии. Журналист надеялся, что у него получится совмещать службу с работой, однако после передислокации на новое место журналист был вынужден взять паузу в карьере.

Андрей Сенькив
Журналист Андрей Сенькив. Фото: скриншот YouTube

Кем будет служить Сенькив 

Украинский журналист стал "помощником капеллана" в ВСУ. Вместе с побратимами Сенькив выдвинулся на позицию в Донецкой области, и оттуда почти невозможно делать выпуски новых эфиров, к которым привыкли болельщики. 

"На прошлой неделе сдавали психополосу. Если коротко — это сложно. Если немного подробнее — это когда вы с автоматом, в бронике, РПС и каске бегаете, прыгаете, ползаете, лезете на стены, а вокруг все горит, дымит, стреляет, взрывается. На финише хочется сдохнуть, ноги несут только по инерции, а к вечеру болят даже те мышцы, о существовании которых раньше не догадывался. Но весь наш взвод прошел", — рассказал Сенькив. 

Журналист добавил, что стал помощником капеллана из-за проблем со зрением, которые учло командование. 

Напомним, "Эвертон" нашел замену Миколенко — украинец готовится к смене клуба.

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