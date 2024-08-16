Мобилизованный журналист Сенькив рассказал, кем будет служить в армии

Андрей Сенькив (в центре) с побратимами. Фото: instagram.com/andriisenkiv/

Известный украинский спортивный журналист и блогер Андрей Сенькив взял паузу в карьере. Он добровольно мобилизовался в армию и не сможет проводить эфиры, как делал раньше.

Сенькив служит в Донецкой области, сообщает Telegram-канал "KDK".

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Ведущий YouTube-проекта "Гуд Ибенинг" Андрей Сенькив недавно присоединился к украинской армии. Журналист надеялся, что у него получится совмещать службу с работой, однако после передислокации на новое место журналист был вынужден взять паузу в карьере.

Журналист Андрей Сенькив. Фото: скриншот YouTube

Кем будет служить Сенькив

Украинский журналист стал "помощником капеллана" в ВСУ. Вместе с побратимами Сенькив выдвинулся на позицию в Донецкой области, и оттуда почти невозможно делать выпуски новых эфиров, к которым привыкли болельщики.

"На прошлой неделе сдавали психополосу. Если коротко — это сложно. Если немного подробнее — это когда вы с автоматом, в бронике, РПС и каске бегаете, прыгаете, ползаете, лезете на стены, а вокруг все горит, дымит, стреляет, взрывается. На финише хочется сдохнуть, ноги несут только по инерции, а к вечеру болят даже те мышцы, о существовании которых раньше не догадывался. Но весь наш взвод прошел", — рассказал Сенькив.

Журналист добавил, что стал помощником капеллана из-за проблем со зрением, которые учло командование.

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