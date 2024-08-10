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Мобілізованого футболіста Першої ліги відправили на передову

10 серпня 2024 21:20
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Футболіст Микола Сираш вирушив на передову після мобілізації
Микола Сираш. Фото: ФК Хуст
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Мобілізований минулого сезону футболіст "Хуста" Микола Сираш, який грав у Першій лізі, закінчив навчання. Тепер гравець виконуватиме військові обов’язки.

За інформацією "Брутального футболу", Сираш вирушив у зону бойових дій.

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Микола Сираш. Фото: instagram.com/syrash_k/

Сираш відправився на війну

Сираша 7 травня затримали співробітники ТЦК на вокзалі. Футбольний клуб "Хуст" намагався скаржитись, що гравців не бронюють. З того моменту нічого не змінилося, крім того, що клуб через дії ТЦК змінив інвестора та місце базування.

Сираш з моменту затримання у червні та липні готувався до у навчальному центрі "Десна" в Чернігівській області.

Після навчання футболіст на початку серпня поїхав служити на передову у Харківську область.

"За інформацією джерел "Брутального Футболу", Микола Сираш протягом червня-липня проходив підготовку у навчальному центрі "Десна" Чернігівської області. На початку серпня футболіст відбув із НЦ на Харківський напрямок", — йдеться в повідомленні.

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футбол мобілізація Перша ліга ТЦК та СП

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