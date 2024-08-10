Футболіст Микола Сираш вирушив на передову після мобілізації

Мобілізованого футболіста Першої ліги відправили на передову
Мобілізований минулого сезону футболіст "Хуста" Микола Сираш, який грав у Першій лізі, закінчив навчання. Тепер гравець виконуватиме військові обов’язки.
За інформацією "Брутального футболу", Сираш вирушив у зону бойових дій.
Сираш відправився на війну
Сираша 7 травня затримали співробітники ТЦК на вокзалі. Футбольний клуб "Хуст" намагався скаржитись, що гравців не бронюють. З того моменту нічого не змінилося, крім того, що клуб через дії ТЦК змінив інвестора та місце базування.
Сираш з моменту затримання у червні та липні готувався до у навчальному центрі "Десна" в Чернігівській області.
Після навчання футболіст на початку серпня поїхав служити на передову у Харківську область.
"За інформацією джерел "Брутального Футболу", Микола Сираш протягом червня-липня проходив підготовку у навчальному центрі "Десна" Чернігівської області. На початку серпня футболіст відбув із НЦ на Харківський напрямок", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Ребров може достроково піти зі збірної України через вигідну пропозицію.
Зінченко обрав новий клуб — де гратиме українець.
Капітан збірної України з гімнастики прокоментувала третє місце на Олімпіаді у Парижі.
Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження.
Олімпійський чемпіон Новіков пояснив, чому не схотів виступати за збірну України.
Читайте Новини.LIVE!