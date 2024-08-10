Футболист Николай Сираш отправился на передовую после мобилизации

Николай Сираш. Фото: ФК Хуст

Мобилизированный в прошлом сезоне футболист "Хуста" Николай Сираш, игравший в Первой лиге, окончил обучение. Теперь игрок будет выполнять военные обязанности.

По информации "Брутального футбола", Сираш отправился в зону боевых действий.

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Николай Сираш. Фото: instagram.com/syrash_k/

Сираш отправился на войну

Сираш 7 мая был задержан сотрудниками ТЦК на вокзале. Футбольный клуб "Хуст" пытался жаловаться, что игроков не бронируют. С того момента ничего не изменилось, кроме того, что клуб из-за действий ТЦК сменил инвестора и место базирования.

Сираш с момента задержания в июне и июле готовился в учебном центре "Десна" в Черниговской области.

После учебы футболист в начале августа отправился служить на передовую в Харьковскую область.

"По информации источников "Брутального Футбола", Николай Сираш в течение июня-июля проходил подготовку в учебном центре "Десна" Черниговской области. В начале августа футболист отбыл с УЦ на Харьковское направление", — говорится в сообщении.

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