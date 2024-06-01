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​​​Модріч перед фіналом Ліги чемпіонів продовжив контракт з Реалом

1 червня 2024 16:51
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Агабекян Карен
редактор
​​​Модріч перед фіналом Ліги чемпіонів продовжив контракт з Реалом
Півзахисник "Реала" Лука Модріч. Фото: Reuters/Carl Recine
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мадридський "Реал" 1 червня зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти "Боруссії" Дортмунд. Команді в матчі допоможе 38-річний ветеран Лука Модріч.

Хорват продовжив контракт перед фіналом ЛЧ, повідомив Джанлука Дімарцо на своєму сайті.

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Лука Модріч
Лука Модріч на тренуванні "Реала". Фото: Reuters/Dylan Martinez

Модріч залишиться в "Реалі"

На відміну від Тоні Крооса, Модріч вирішив не завершувати кар'єру. Тож у мадридському "Реалі" запропонували хорвату продовжити контракт на рік. Лука прийняв запропоновані умови та підписав новий договір.

Джерело зазначило, що "Реал" оголосить про продовження контракту наступного тижня.

Зазначимо, що Модріч перейшов до "Реалу" з лондонського "Тоттенгема" у 2012 році і у складі клубу п'ять разів вигравав Лігу чемпіонів, чотири рази чемпіонат Іспанії. У 2018 році хорват отримав "Золотий м'яч".

Минулого сезону Модріч у 45 матчах забив два м'ячі і зробив вісім гольових передач. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює хорвата у 8 млн євро.

Нагадаємо, Лунін може більше не зіграти за "Реал" жодного матчу — про що йдеться.

Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024.

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Ліга чемпіонів
Лука Модріч
Реал Мадрид
футбол

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