​​​​​​​Модрич перед финалом Лиги чемпионов продлил контракт с Реалом

Полузащитник "Реала" Лука Модрич. Фото: Reuters/Carl Recine

Мадридский "Реал" 1 июня сыграет в финале Лиги чемпионов против "Боруссии" Дортмунд. Команде в матче поможет 38-летний ветеран Лука Модрич.

Хорват продлил контракт перед финалом ЛЧ, сообщил Джанлука Димарцо на своем сайте.

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Модрич останется в "Реале"

В отличие от Тони Крооса Модри решил не завершать карьеру. Поэтому в мадридском "Реале" предложили хорвату продлить контракт на год. Лука принял предложенные условия и подписал новый договор.

Источник отметил, что "Реал" объявит о продлении контракта на следующей неделе.

Отметим, что Модрич перешел в "Реал" из лондонского "Тоттенхэма" в 2012 году и в составе клуба пять раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды чемпионат Испании. В 2018-м году хорват получил "Золотой мяч".

В прошедшем сезоне Модрич в 45 матчах забил два мяча и сделал восемь голевых передач. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает хорвата в 8 млн евро.

Напомним, Лунин может больше не сыграть за "Реал" ни одного матча — о чем речь.

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