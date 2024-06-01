Модрич перед финалом Лиги чемпионов продлил контракт с Реалом
Мадридский "Реал" 1 июня сыграет в финале Лиги чемпионов против "Боруссии" Дортмунд. Команде в матче поможет 38-летний ветеран Лука Модрич.
Хорват продлил контракт перед финалом ЛЧ, сообщил Джанлука Димарцо на своем сайте.
Модрич останется в "Реале"
В отличие от Тони Крооса Модри решил не завершать карьеру. Поэтому в мадридском "Реале" предложили хорвату продлить контракт на год. Лука принял предложенные условия и подписал новый договор.
Источник отметил, что "Реал" объявит о продлении контракта на следующей неделе.
Отметим, что Модрич перешел в "Реал" из лондонского "Тоттенхэма" в 2012 году и в составе клуба пять раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды чемпионат Испании. В 2018-м году хорват получил "Золотой мяч".
В прошедшем сезоне Модрич в 45 матчах забил два мяча и сделал восемь голевых передач. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает хорвата в 8 млн евро.
Напомним, Лунин может больше не сыграть за "Реал" ни одного матча — о чем речь.
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