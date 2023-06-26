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Модріч затримається у "Реалі": що відомо

26 червня 2023 15:41
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Агабекян Карен
редактор
Модріч затримається у "Реалі": що відомо
Модріч із золотим м'ячем. Фото: twitter.com/realmadrid
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мадридський "Реал" наступного сезону зможе розраховувати на свого ветерана Луку Модріча. Хорват є єдиним володарем Золотого м’яча у складі клубу.

З Модрічем продовжили контракт на один сезон, повідомляє сайт "Реалу".

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Хорватський півзахисник знаходиться в команді з 2012 року, забив 26 м’ячів у 327 матчах.

Модріч досі є ключовим гравцем "Реалу"

37-річний хорват за 11 років у "Реалі" виграв три чемпіонські титули, п’ять кубків Ліги чемпіонів, п'ять клубних чемпіонатів світу.

У 2018 році Модрич виграв "Золотий м’яч" та визнаний найкращим гравцем року за версіями FIFA та UEFA. Після переходу Каріма Бензема в Саудівську Аравію саме хорват залишився єдиним володарем "ЗМ" серед діючих гравців клубу.

У минулому сезоні Модріч зіграв 52 матчі за "Реал" у всіх турнірах, у яких забив шість м’ячів та віддав шість асистів.

Як і Бензема Модріча хотіли бачити в Саудівській Аравії, але хорват відмовився.

Минулого сезону "Реал" посів друге місце у чемпіонаті Іспанії, дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів та виграв Кубок Короля.

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