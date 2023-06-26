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Модрич задержится в "Реале": что известно

26 июня 2023 15:41
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Агабекян Карен
редактор
Модрич задержится в "Реале": что известно
Модрич с золотым мячом. Фото: twitter.com/realmadrid
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мадридский "Реал" в следующем сезоне сможет рассчитывать на своего ветерана Луку Модрича. Хорват является единственным обладателем Золотого мяча в составе клуба.

С Модричем продлили контракт на один сезон, сообщает сайт "Реала".

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Хорватский полузащитник находится в команде с 2012 года, забил 26 мячей в 327 матчах.

Модрич до сих пор является ключевым игроком "Реала"

37-летний хорват за 11 лет в "Реале" выиграл три чемпионских титула, пять кубков Лиги чемпионов, пять клубных чемпионатов мира.

В 2018 году Модрич выиграл "Золотой мяч" и стал лучшим игроком года по версиям FIFA и UEFA. После перехода Карима Бензема в Саудовскую Аравию именно хорват остался единственным обладателем "ЗМ" среди действующих игроков клуба.

В прошлом сезоне Модрич сыграл 52 матча за "Реал" во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть ассистов.

Как и Бензема, Модрича хотели видеть в Саудовской Аравии, но хорват отказался.

В прошлом сезоне "Реал" занял второе место в чемпионате Испании, дошел до полуфинала Лиги чемпионов и выиграл Кубок Короля.

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