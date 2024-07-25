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Магучіх стала зіркою мотиваційного відео збірної України перед стартом Олімпіади- 2024

25 липня 2024 18:31
Валерій Ковалевич - Редактор
Магучіх стала зіркою мотиваційного відео збірної України перед Олімпіадою
Ярослава Магучих готується до виступу. Фото: instagram.com/rosya_dp/
Валерій Ковалевич - Редактор

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх озвучила відеоролик, який НОК презентував напередодні Літніх Олімпійських Ігор-2024. Популярна спортсменка розповіла, з чим її співвітчизники зіткнулися, щоби отримати можливість вирушити на турнір до Франції.

Магучіх заявила, що збірна України має намір боротися за найвищі нагороди на Олімпіаді у Парижі, повідомляє НОК.

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Українські спортсмени вже прибули до Франції, де 26 липня розпочнуться XXXIII Літні Олімпійські Ігри. Українська делегація налічує лише 140 спортсменів, що набагато менше, ніж на минулих турнірах. Таке рішення пояснюється повномасштабною війною, яка триває вже два з половиною роки.

Про що нове відео НОК України

Усі спортсмени, які прибули до Франції під синьо-жовтим прапором, боротимуться за місця на подіумі. Ярослава Магучіх заявила, що Олімпіада у Парижі стане особливою для команди. Спортсмени боротимуться не лише за себе, а й за всю країну.

"Серед учасників збірної — ті, хто втратив близьких, чиї будинки зруйновані або окуповані. Попри все, українські спортсмени сильні та мотивовані. Вони тренуються щодня, щоби підняти прапор України над Парижем", — пояснила Магучіх.

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