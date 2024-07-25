Магучих стала звездой мотивационного видео сборной Украины перед Олимпиадой

Ярослава Магучих готовится к выступлению. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих озвучила видеоролик, который НОК представил накануне Летних Олимпийских Игр-2024. Популярная спортсменка рассказала, с чем ее соотечественники столкнулись, чтобы получить возможность отправиться на турнир во Францию.

Магучих заявила, что сборная Украины намерена бороться за самые высокие награды на Олимпиаде в Париже, сообщает НОК.

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Украинские спортсмены уже прибыли во Францию, где 26 июля начнутся XXXIII Летний Олимпийские Игры. Украинская делегация насчитывает всего 140 спортсменов, что намного меньше, чем на прошлых турниров. Такое решение объясняется полномасштабной войной, которая продолжается уже два с половиной года.

О чем новое видео НОК Украины

Все спортсмены, которые прибыли во Францию под сине-желтым флагом, будут бороться за места на подиуме. Ярослава Магучих заявила, что Олимпиада в Париже станет особенной для команды. Спортсмены будут бороться не только за себя, но и за всю страну.

"Среди участников сборной — те, кто потерял близких, чьи дома разрушены или оккупированы. Несмотря на все, украинские спортсмены сильны и мотивированы. Они тренируются каждый день, чтобы поднять флаг Украины над Парижем", — объяснила Магучих.

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