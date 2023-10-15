МОК планує провести перші Олімпійські ігри з кіберспорту: чи будуть "стрілялки"

Змагання з кіберспорту. Фото: Twitter/Nexta

Міжнародний олімпійський комітет вивчає можливість проведення Олімпійських ігор з кіберспорту. Таку ідею порушили на церемонії відкриття 141-ї сесії Комітету, яка проходить в індійському Мумбаї.

Про це заявив президент МОК Томас Бах, повідомляє Новини.LIVE.

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Бах зазначив, що у всьому світі в комп'ютерні ігри грають 3 мільярди людей. За оцінками МОК, понад 500 мільйонів із них цікавляться саме кіберспортом, що містить віртуальні види спорту та спортивні симуляції. Причому більшість із них молодша за 34 роки.

"Я попросив нашу нову комісію з кіберспорту МОК вивчити створення Олімпійських ігор з кіберспорту", — розповів президент Комітету.

Стрільба по мішенях, а не по людях

З 2018 року МОК цілісно займається кіберспортом. За словами Баха, Комітет має залишатись вірним цінностям, якими керувалися понад століття. Тож поки що важко собі уявити, як у програму увійдуть ігри з агресією та стріляниною, як, наприклад CS: GO, або DOTA, де персонажі стріляють один в одного магією.

Томас Бах та Нерендра Моді. Фото: МОК

"Щодо кіберспорту, наші цінності залишаються червоною лінією, яку ми не порушимо. Наша кристально чітка позиція завойовує дедалі більшу повагу серед кіберспортивної спільноти. Один із провідних видавців навіть адаптував свою популярну гру, щоб повністю відповідати нашим олімпійським цінностям, щоб гравці стріляли по мішенях, а не по людях", — підкреслив президент МОК Томас Бах.

Після проведення Кіберспортивного форуму в Лозанні в 2018 році МОК створив Групу зв'язків з кіберспортом — платформу для взаємодії з усіма зацікавленими сторонами кіберспорту. 2021 року Комітет розробив олімпійську серію кіберспорту — пілотний проєкт МОК у кіберспорті.

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