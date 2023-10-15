МОК планирует провести первые Олимпийские игры по киберспорту: будут ли "стрелялки"

Соревнования по киберспорту. Фото: Twitter/Nexta

Международный олимпийский комитет изучает возможность проведения Олимпийских игр по киберспорту. Такую идею подняли на церемонии открытия 141 сессии Комитета, которая проходит в индийском Мумбаи.

Об этом заявил президент МОК Томас Бах, сообщает Новини.LIVE.

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Бах отметил, что во всем мире в компьютерные игры играют 3 миллиарда человек. По оценкам МОК, более 500 миллионов из них интересуются именно киберспортом, который включает виртуальные виды спорта и спортивные симуляции. Причем большинство из них моложе 34 лет.

"Я попросил нашу новую комиссию по киберспорту МОК изучить создание Олимпийских игр по киберспорту", — рассказал президент Комитета.

Стрельба по мишеням, а не по людям

С 2018 МОК целостно занимается киберспортом. По словам Баха, Комитет должен оставаться верным ценностям, которыми руководствовались более века. Так что пока трудно представить, как в программу войдут игры с агрессией и стрельбой, как, например CS: GO, или DOTA, где персонажи стреляют друг в друга магией.

Томас Бах и Нерендра Моди. Фото: МОК

"Что касается киберспорта, наши ценности остаются красной линией, которую мы не нарушим. Наша кристально четкая позиция завоевывает все большее уважение среди киберспортивного сообщества. Один из ведущих издателей даже адаптировал свою популярную игру, чтобы полностью соответствовать нашим олимпийским ценностям, чтобы игроки стреляли по мишеням, а не по людям", — подчеркнул президент МОК Томас Бах.

После проведения Киберспортивного форума в Лозанне в 2018 году МОК создал Группу по связям с киберспортом — платформу для взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами киберспорта. В 2021 году Комитет разработал олимпийскую серию киберспорта — пилотный проект МОК в киберспорте.

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