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Молода спортсменка раптово вчинила самогубство — що відомо

22 квітня 2024 15:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Молода спортсменка раптово вчинила самогубство — що відомо
Аріна Міхайліна на трибуні. Фото: instagram.com/ri_m____6101/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Молода волейболістка Аріна Міхайліна випала з вікна гуртожитку, де жила. Медики не змогли врятувати життя перспективній спортсменці.

Міхайліна виступала у молодіжній збірній Росії з волейболу, повідомляють місцеві ЗМІ.

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Аріна Міхайліна була відома у Росії, а й поза країною. Вона неодноразово брала участь у закордонних турнірах до початку повномасштабної війни в Україні. Дівчина була чемпіонкою Росії та захищала кольори клубу "Заріччя-Одінцово".

Аріна Михайліна
Аріна Міхайліна під час матчу. Фото: instagram.com/ri_m____6101/

Що сталося зі спортсменкою

Пізно увечері у неділю, 21 квітня, до гуртожитку, в якому проживала Аріна Міхайліна, викликали швидку допомогу. Медики на місці події виявили 21 дівчину, яка лежала на землі під відчиненим вікном.

Аріна Михайліна
Аріна Міхайліна святкує перемогу. Фото: instagram.com/ri_m____6101/

Попри зусилля лікарів, дівчина померла. Пізніше стала відома офіційна версія події. Згідно з нею, 21-річна Міхайліна наклала на себе руки. Причини такого вчинку невідомі.

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спорт
росіяни
самогубство
волейбол

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