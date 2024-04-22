Молода спортсменка раптово вчинила самогубство — що відомо

Аріна Міхайліна на трибуні. Фото: instagram.com/ri_m____6101/

Молода волейболістка Аріна Міхайліна випала з вікна гуртожитку, де жила. Медики не змогли врятувати життя перспективній спортсменці.

Міхайліна виступала у молодіжній збірній Росії з волейболу, повідомляють місцеві ЗМІ.

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Аріна Міхайліна була відома у Росії, а й поза країною. Вона неодноразово брала участь у закордонних турнірах до початку повномасштабної війни в Україні. Дівчина була чемпіонкою Росії та захищала кольори клубу "Заріччя-Одінцово".

Аріна Міхайліна під час матчу. Фото: instagram.com/ri_m____6101/

Що сталося зі спортсменкою

Пізно увечері у неділю, 21 квітня, до гуртожитку, в якому проживала Аріна Міхайліна, викликали швидку допомогу. Медики на місці події виявили 21 дівчину, яка лежала на землі під відчиненим вікном.

Аріна Міхайліна святкує перемогу. Фото: instagram.com/ri_m____6101/

Попри зусилля лікарів, дівчина померла. Пізніше стала відома офіційна версія події. Згідно з нею, 21-річна Міхайліна наклала на себе руки. Причини такого вчинку невідомі.

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