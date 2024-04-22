Молода спортсменка раптово вчинила самогубство — що відомо
Молода волейболістка Аріна Міхайліна випала з вікна гуртожитку, де жила. Медики не змогли врятувати життя перспективній спортсменці.
Міхайліна виступала у молодіжній збірній Росії з волейболу, повідомляють місцеві ЗМІ.
Аріна Міхайліна була відома у Росії, а й поза країною. Вона неодноразово брала участь у закордонних турнірах до початку повномасштабної війни в Україні. Дівчина була чемпіонкою Росії та захищала кольори клубу "Заріччя-Одінцово".
Що сталося зі спортсменкою
Пізно увечері у неділю, 21 квітня, до гуртожитку, в якому проживала Аріна Міхайліна, викликали швидку допомогу. Медики на місці події виявили 21 дівчину, яка лежала на землі під відчиненим вікном.
Попри зусилля лікарів, дівчина померла. Пізніше стала відома офіційна версія події. Згідно з нею, 21-річна Міхайліна наклала на себе руки. Причини такого вчинку невідомі.
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