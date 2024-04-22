Молодая спортсменка внезапно покончила с собой — что известно
Молодая волейболистка Арина Михайлина выпала из окна общежития, в котором жила. Медики не смогли спасти жизнь перспективной спортсменке.
Михайлина выступала в молодежной сборной России по волейболу, сообщают местные СМИ.
Арина Михайлина была известна не только в России, но и за пределами страны. Она неоднократно участвовала в зарубежных турнирах до начала полномасштабной войны в Украине. Девушка была чемпионкой России и защищала цвета клуба "Заречье‑Одинцово".
Что произошло со спортсменкой
Поздно вечером в воскресенье, 21 апреля, к общежитию, в котором проживала Арина Михайлина, вызвали скорую помощь. Медики на месте происшествия обнаружили 21-девушку, которая лежала на земле под распахнутым окном.
Несмотря на усилия врачей, девушка скончалась. Позже стала известна официальная версия произошедшего. Согласно ей, 21-летняя Михайлина покончила жизнь самоубийством. Причины такого поступка неизвестны.
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