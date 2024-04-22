Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Молодая спортсменка внезапно покончила с собой — что известно arrow

Молодая спортсменка внезапно покончила с собой — что известно

22 апреля 2024 15:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Молодая спортсменка внезапно покончила с собой — что известно
Арина Михайлина на трибуне. Фото: instagram.com/ri_m____6101/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Молодая волейболистка Арина Михайлина выпала из окна общежития, в котором жила. Медики не смогли спасти жизнь перспективной спортсменке. 

Михайлина выступала в молодежной сборной России по волейболу, сообщают местные СМИ. 

Читайте также:

Арина Михайлина была известна не только в России, но и за пределами страны. Она неоднократно участвовала в зарубежных турнирах до начала полномасштабной войны в Украине. Девушка была чемпионкой России и защищала цвета клуба "Заречье‑Одинцово". 

Арина Михайлина
Арина Михайлина во время матча. Фото: instagram.com/ri_m____6101/

Что произошло со спортсменкой 

Поздно вечером в воскресенье, 21 апреля, к общежитию, в котором проживала Арина Михайлина, вызвали скорую помощь. Медики на месте происшествия обнаружили 21-девушку, которая лежала на земле под распахнутым окном. 

Арина Михайлина
Арина Михайлина празднует победу. Фото: instagram.com/ri_m____6101/

Несмотря на усилия врачей, девушка скончалась. Позже стала известна официальная версия произошедшего. Согласно ей, 21-летняя Михайлина покончила жизнь самоубийством. Причины такого поступка неизвестны. 

Напомним, Цыганков начнет следующий сезон не в "Жироне" — летом будет трансфер. 

Шовковский рассказал, почему не выпускает на поле одного из лидеров "Динамо". 

Анчелотти оценил игру Лунина в матче "Реала" против "Барселоны". 

Андрей Шевченко обратился к игрокам "Милана" — что сказал. 

Лунин может перейти из "Реала" в один из самых богатых клубов мира.

спорт
россияне
самоубийство
волейбол

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

Розклад ефірів

Всі ефіри