Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Молодий гравець побив рекорд на Євро, який встановив Роналду 20 років тому arrow

Молодий гравець побив рекорд на Євро, який встановив Роналду 20 років тому

18 червня 2024 23:46
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Арда Гюлер побив рекорд чемпіонатів Європи, встановлений Роналду понад 20 років тому
Арда Гюлер. Фото: Reuters
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Молодий гравець збірної Туреччини Арда Гюлер побив рекорд Чемпіонату Європи, який 20 років тому встановив Кріштіану Роналду. У матчі проти Грузії Гюлер зумів відзначитись голом.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Рекорд Арда Гюлера

Атакувальний півзахисник Арда Гюлер відзначився голом у матчі проти Грузії у 1 турі групового етапу Євро-2024. Він став наймолодшим автором голу в дебютному матчі у фінальній частині чемпіонату Європи, забивши у ворота суперника у віці 19 років і 114 днів. 

Попередній рекорд встановив відомий нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду 20 років тому. Він забив у ворота Греції 12 червня 2004-го, коли йому було 19 років і 128 днів.

Нагадаємо, "Бенфіка" змінила ціну на Трубіна та збирається продати українця.

Забарний назвав чесну причину поразки збірної України від Румунії. 

Поразка України від Румунії подарувала багато цікавих мемів — фото. 

Футболісти збірної України виставили Реброва з роздягальні після поразки від Румунії. 

Зінченко визначився з новим клубом — "Арсенал" готує трансфер.

Кріштіану Роналду
футбол
Євро-2024
Арда Гюлер
Чемпіонат Європи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор