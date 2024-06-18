Арда Гюлер побив рекорд чемпіонатів Європи, встановлений Роналду понад 20 років тому

Арда Гюлер. Фото: Reuters

Молодий гравець збірної Туреччини Арда Гюлер побив рекорд Чемпіонату Європи, який 20 років тому встановив Кріштіану Роналду. У матчі проти Грузії Гюлер зумів відзначитись голом.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Рекорд Арда Гюлера

Атакувальний півзахисник Арда Гюлер відзначився голом у матчі проти Грузії у 1 турі групового етапу Євро-2024. Він став наймолодшим автором голу в дебютному матчі у фінальній частині чемпіонату Європи, забивши у ворота суперника у віці 19 років і 114 днів.

Попередній рекорд встановив відомий нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду 20 років тому. Він забив у ворота Греції 12 червня 2004-го, коли йому було 19 років і 128 днів.

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