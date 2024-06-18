Арда Гюлер побив рекорд чемпіонатів Європи, встановлений Роналду понад 20 років тому

Молодий гравець побив рекорд на Євро, який встановив Роналду 20 років тому
Молодий гравець збірної Туреччини Арда Гюлер побив рекорд Чемпіонату Європи, який 20 років тому встановив Кріштіану Роналду. У матчі проти Грузії Гюлер зумів відзначитись голом.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE.
Рекорд Арда Гюлера
Атакувальний півзахисник Арда Гюлер відзначився голом у матчі проти Грузії у 1 турі групового етапу Євро-2024. Він став наймолодшим автором голу в дебютному матчі у фінальній частині чемпіонату Європи, забивши у ворота суперника у віці 19 років і 114 днів.
Попередній рекорд встановив відомий нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду 20 років тому. Він забив у ворота Греції 12 червня 2004-го, коли йому було 19 років і 128 днів.
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