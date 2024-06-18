Арда Гюллер побил рекорд чемпионатов Европы, установленный Роналду более 20 лет назад

Молодой игрок побил рекорд на Евро, установленный Роналду 20 лет назад
Молодой игрок сборной Турции Арда Гюллер побил рекорд Чемпионата Европы, который 20 лет назад установил Криштиану Роналду. В матче против Грузии Гюллер сумел отличиться голом.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE.
Рекорд Арда Гюллера
Атакующий полузащитник Арда Гюллер отметился голом в матче против Грузии в 1 туре группового этапа Евро-2024. Он стал самым молодым автором гола в дебютном матче в финальной части чемпионата Европы, забив в ворота соперника в возрасте 19 лет и 114 дней.
Предыдущий рекорд установил известный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду 20 лет назад. Он забил в ворота Греции 12 июня 2004 года, когда ему было 19 лет и 128 дней.
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