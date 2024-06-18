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Молодой игрок побил рекорд на Евро, установленный Роналду 20 лет назад

18 июня 2024 23:46
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Арда Гюллер побил рекорд чемпионатов Европы, установленный Роналду более 20 лет назад
Арда Гюллер. Фото: Reuters
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Молодой игрок сборной Турции Арда Гюллер побил рекорд Чемпионата Европы, который 20 лет назад установил Криштиану Роналду. В матче против Грузии Гюллер сумел отличиться голом.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Рекорд Арда Гюллера

Атакующий полузащитник Арда Гюллер отметился голом в матче против Грузии в 1 туре группового этапа Евро-2024. Он стал самым молодым автором гола в дебютном матче в финальной части чемпионата Европы, забив в ворота соперника в возрасте 19 лет и 114 дней.

Предыдущий рекорд установил известный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду 20 лет назад. Он забил в ворота Греции 12 июня 2004 года, когда ему было 19 лет и 128 дней.

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Криштиану Роналду
футбол
Евро-2024
Арда Гюлер
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