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Молодий спортсмен загинув під час поєдинку ММА

3 квітня 2024 13:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Молодий спортсмен загинув під час поєдинку ММА
Швидка допомога поспішає до місця події. Фото: Reuters/Fakhri Hermansyah
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У казахстанському місті Актау трапився трагічний інцидент на спортивному заході. Молодий учасник турніру зі змішаних бойових єдиноборств загинув під час поєдинку.

Медики надали спортсмену допомогу прямо на рингу, але не змогли врятувати йому життя, повідомляє "Голос народу".

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На турнірі Nomad MMA в Актау (Казахстан) трапився трагічний випадок. Під час одного із поєдинків 17-річний учасник змагання отримав удар, який виявився для нього смертельним.

Турнір у Актау
Фатальний поєдинок. Фото: Голос народу

Деталі трагедії

У неділю, 31 березня, у спортивному комплексі "Батир" пройшов статусний турнір з ММА. В одному із протистоянь на арену вийшов молодий спортсмен, якому було лише 17 років.

Поєдинок тривав недовго. Боєць пропустив удар і впав на підлогу. Лікарі відразу ж надали спортсмену першу допомогу, проте їм не вдалося реанімувати юнака. Він помер просто на рингу.

Організатори турніру опублікували в Instagram фотографію загиблого, проте незабаром видалили запис, а також припинили згадувати ім'я спортсмена.

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