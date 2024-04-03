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Молодой спортсмен погиб во время поединка ММА

3 апреля 2024 13:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Молодой спортсмен погиб во время поединка ММА
Скорая помощь спешит к месту происшествия. Фото: Reuters/Fakhri Hermansyah
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В казахстанском городе Актау произошел трагический инцидент на спортивном мероприятии. Молодой участник турнира по смешанным боевым единоборствам погиб прямо во время поединка. 

Медики оказали спортсмену помощь прямо на ринге, но не смогли спасти ему жизнь, сообщает "Голос народа". 

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На турнире Nomad MMA в Актау (Казахстан) произошел трагический случай. Во время одного из поединков 17-летний участник соревнования получил удар, который оказался для него смертельным. 

Турнир в Актау
Фатальный поединок. Фото: Голос народа

Детали трагедии 

В воскресенье, 31 марта в спортивном комплексе "Батыр" прошел статусный турнир по ММА. В одном из противостояний на арену вышел молодой спортсмен, которому было всего 17 лет. 

Поединок продлился недолго. Боец пропустил удар и упал на пол. Врачи сразу же оказались спортсмену первую помощь, однако им не удалось реанимировать юношу. Он умер прямо на ринге. 

Организаторы турнира опубликовали в Instagram фотографию погибшего, однако вскоре удалили запись, а также перестали упоминать имя спортсмена. 

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трагедия
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ММА
UFC

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