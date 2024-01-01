Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Молодий талант Оболоні може перебратися до Португалії arrow

Молодий талант Оболоні може перебратися до Португалії

1 січня 2024 15:17
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Молодий талант Оболоні може перебратися до Португалії
Ігор Краснопір. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Київська "Оболонь" незабаром може залишитись без одного зі своїх талантів. У Європі виявляють інтерес до центрального нападника клубу та молодіжної збірної України Ігоря Краснопіра.

Футболіст цікавий клубу в Португалії, повідомила Sport Arena.

Читайте також:

За українцем стежать із Португалії

За інформацією джерела, скаути з Португалії побачили українця у матчах за молодіжну збірну, за яку він у семи матчах забив два м'ячі.

Зазначимо, що у груповому раунді кваліфікації до молодіжного чемпіонату Європи обидва голи форвард забив у ворота Люксембургу.

Цього сезону Краснопір у всіх турнірах забив три голи і віддав один асист у сімнадцяти матчах.

Цього сезону "Оболонь" йде на тринадцятому місці в турнірній таблиці Української прем'єр-ліги.

Нагадаємо, "Барселона" у січні зробить усе можливе, щоб підписати лідера "Жирони".

Колишній головний тренер "Динамо" може очолити "Ворсклу".

Георгій Судаков прокоментував свій вихід із "Шахтаря".

Тренер хорватського клубу вперше розповів, чому ігнорує Гармаша.

Названий найкращий тренер року у футболі — переміг із феноменальним відривом.

"Жирона" найближчим часом може підписати ще одного українця із УПЛ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі