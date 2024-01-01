Молодий талант Оболоні може перебратися до Португалії

Ігор Краснопір. Фото: скриншот

Київська "Оболонь" незабаром може залишитись без одного зі своїх талантів. У Європі виявляють інтерес до центрального нападника клубу та молодіжної збірної України Ігоря Краснопіра.

Футболіст цікавий клубу в Португалії, повідомила Sport Arena.

Читайте також:

За українцем стежать із Португалії

За інформацією джерела, скаути з Португалії побачили українця у матчах за молодіжну збірну, за яку він у семи матчах забив два м'ячі.

Зазначимо, що у груповому раунді кваліфікації до молодіжного чемпіонату Європи обидва голи форвард забив у ворота Люксембургу.

Цього сезону Краснопір у всіх турнірах забив три голи і віддав один асист у сімнадцяти матчах.

Цього сезону "Оболонь" йде на тринадцятому місці в турнірній таблиці Української прем'єр-ліги.

Нагадаємо, "Барселона" у січні зробить усе можливе, щоб підписати лідера "Жирони".

Колишній головний тренер "Динамо" може очолити "Ворсклу".

Георгій Судаков прокоментував свій вихід із "Шахтаря".

Тренер хорватського клубу вперше розповів, чому ігнорує Гармаша.

Названий найкращий тренер року у футболі — переміг із феноменальним відривом.

"Жирона" найближчим часом може підписати ще одного українця із УПЛ.