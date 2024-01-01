Молодой талант Оболони может перебраться в Португалию

Игорь Краснопир. Фото: скриншот

Киевская "Оболонь" вскоре может остаться без одного из своих талантов. В Европе проявляют интерес к центральному нападающему клуба и молодежной сборной Украины Игорю Краснопиру.

Футболист интересен клубу в Португалии, сообщила Sport Arena.

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По информации источника, скауты из Португалии увидели украинца в матчах за молодежную сборную, за которую он в семи матчах забил два мяча.

Отметим, что в групповому раунде квалификации к молодежному чемпионату Европы оба гола форвард забил в ворота Люксембурга.

В текущем сезоне Краснопир во всех турнирах забил три гола и отдал один ассист в семнадцати матчах.

В текущем сезоне "Оболонь" идет на тринадцатом месте в турнирной таблице Украинской премьер-лиги.

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