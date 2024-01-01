Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Молодой талант Оболони может перебраться в Португалию arrow

Молодой талант Оболони может перебраться в Португалию

1 января 2024 15:17
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Молодой талант Оболони может перебраться в Португалию
Игорь Краснопир. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевская "Оболонь" вскоре может остаться без одного из своих талантов. В Европе проявляют интерес к центральному нападающему клуба и молодежной сборной Украины Игорю Краснопиру.

Футболист интересен клубу в Португалии, сообщила Sport Arena.

Читайте также:

За украинцем следят из Португалии

По информации источника, скауты из Португалии увидели украинца в матчах за молодежную сборную, за которую он в семи матчах забил два мяча.

Отметим, что в групповому раунде квалификации к молодежному чемпионату Европы оба гола форвард забил в ворота Люксембурга.

В текущем сезоне Краснопир во всех турнирах забил три гола и отдал один ассист в семнадцати матчах.

В текущем сезоне "Оболонь" идет на тринадцатом месте в турнирной таблице Украинской премьер-лиги.

Напомним, "Барселона" в январе сделает все возможное, чтобы подписать лидера "Жироны".

Бывший главный тренер "Динамо" может возглавить "Ворсклу".

Георгий Судаков прокомментировал свой уход из "Шахтера".

Тренер хорватского клуба впервые рассказал, почему игнорирует Гармаша.

Назван лучший тренер года в футболе — победил с феноменальным отрывом.

"Жирона" в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме