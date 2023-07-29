Молодий талант збірної України попрощався з "Дніпром-1"

Олександр Назаренко в оточенні партнерів з "Дніпра-1". Фото: Інстаграм футболіста

У "Дніпрі-1" відбулися зміни у складі. Команду залишив молодий талановитий вінгер Олександр Назаренко.

Про це футболіст повідомив у соціальних мережах.

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У клубу та гравця були проблеми у взаєминах

Назаренко має контракт з "Дніпром-1" до 31 грудня 2023 року. Взимку футболіст мав ставати вільним агентом і міг безплатно піти в будь-який інший клуб. Однак керівництво клубу хотіло зберегти вінгера й тому воно вело з ним переговори, попри позицію Олександра, якого не влаштовував статус гравця ротації для Олексія Гуцуляка.

У "Дніпрі-1" все ж таки вели перемовини з агентами Олександра, але потім у ЗМІ просочилася інформація, що Назаренко підписав попередній контракт з житомирським "Поліссям". На такі дії футболіст мав повне право, надане регламентом УЄФА. Але керівництву клубу позиція гравця не сподобалася та його перевели у дубль.

"Полісся" намагалося домовитися з "Дніпром-1", щоб за невелику компенсацію Олександр перейшов до них на півроку раніше. Важко пояснити, як переконали команду з Дніпра, але згідно із повідомленням футболіста він її покинув.

Зазначимо, що Назаренко, наперекір поставленим палицям у колеса, тепло попрощався з командою.

"Прийшов час сказати: "До побачення, СК Дніпро-1!". Хочу подякувати усім партнерам по команді, усім тренерам, персоналу клубу та вболівальникам за ці 5 років!!!

Ми пройшли з вами майже весь шлях до того моменту, коли клуб опинився на тому рівні, де він є зараз. Прийшов час зробити крок далі та перегорнути сторінку", — написав Назаренко.

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