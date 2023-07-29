Молодой талант сборной Украины попрощался с "Днепром-1"

Александр Назаренко в окружении партнеров по "Днепру-1". Фото: Инстаграм футболиста

В "Днепре-1" произошли изменения в составе. Команду покинул молодой талантливый вингер Александр Назаренко.

Об этом футболист сообщил в социальных сетях.

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У клуба и игрока были проблемы во взаимоотношениях

У Назаренко контракт с "Днепром-1" до 31 декабря 2023 года. Уже зимой футболист становился свободным агентом и мог бесплатно уйти в любой другой клуб. Однако руководство клуба хотело сохранить вингера и вело с ним переговоры, несмотря на позицию Александра, которого не устраивал статус игрока ротации для Алексея Гуцуляка.

В "Днепре-1" все же вели переговоры с агентами Александра, но затем в СМИ просочилась информация, что Назаренко подписал предварительный контракт с житомирским "Полесьем". На такие действия футболист имел полное право, данное регламентом УЕФА. Но руководству клуба позиция игрока не понравилась и его перевели в дубль.

"Полесье" пыталось договориться с "Днепром-1", чтобы за небольшую компенсацию Александр перешел к ним на полгода раньше. Сложно объяснить, как переубедили команду из Днепра, но согласно с сообщением футболиста, он ее покинул.

Отметим, что Назаренко, несмотря на поставленные палки в колеса, тепло попрощался с командой.

"Пришло время сказать: "До свидания, СК "Днепр-1!". Хочу поблагодарить всех партнеров по команде, всех тренеров, персонала клуба и болельщиков за эти 5 лет!!!

Мы прошли с вами почти весь путь к тому моменту, когда клуб оказался на том уровне, где он сейчас. Пришло время сделать шаг дальше и пролистать страницу", — написал Назаренко.

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