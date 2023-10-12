Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Молодіжна збірна України отримала посилення напередодні важливого матчу arrow

Молодіжна збірна України отримала посилення напередодні важливого матчу

12 жовтня 2023 14:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Молодіжна збірна України отримала посилення напередодні важливого матчу
Арсеній Батагов у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/arsenii_batagov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер молодіжної збірної України провів пресконференцію напередодні поєдинку на Євро-2025. Суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Люксембургу.

До складу української збірної повернулися два важливі гравці, повідомив Мельгоса в інтерв'ю офіційному сайту УАФ.

Читайте також:

У четвер, 12 жовтня, збірна України U-21 проведе свій другий поєдинок у рамках відбору на Євро-2025. Після мінімальної перемоги над Північною Ірландією (1:0) суперником команди Унаї Мельгоси стане національна команда Люксембургу.

Костянтин Вівчаренко
Костянтин Вівчаренко на тренуванні. Фото: instagram.com/kostiantynvivcharenko/

Посилення для збірної України

Наставник української "молодіжки" розповів, що до складу команди повернулися Костянтин Вівчаренко та Арсеній Батагов, які відновилися після травм. Лівий захисник "Динамо" та опорний хавбек "Зорі" зможуть вийти на поле.

Проте захисник "Олександрії" Данило Скорко поки що відчуває певний дискомфорт, який пов'язаний із м'язовими проблемами. Тренерський штаб молодіжної збірної України оцінить стан здоров'я гравця та вирішить, чи варто його випускати у матчі з Люксембургом. Ніхто не хоче ризикувати здоров'ям футболіста.

Поєдинок збірних України та Люксембургу розпочнеться о 20:30 за київським часом.

Нагадаємо, Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення. 

Роналду загрожують суворим покаранням: кар'єра португальця у небезпеці. 

"Ліверпуль" знайшов заміну Клоппу: "Енфілд" чекає на повернення легенди. 

Лукаку пригрозив розповісти про "Челсі" те, що "всіх шокує". 

Циганковим зацікавилася "Баварія": що відомо. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Скільки коштує опікуватись ветеранами, або які заробітки у Юлії Лапутіної

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз