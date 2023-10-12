Молодіжна збірна України отримала посилення напередодні важливого матчу

Арсеній Батагов у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/arsenii_batagov/

Головний тренер молодіжної збірної України провів пресконференцію напередодні поєдинку на Євро-2025. Суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Люксембургу.

До складу української збірної повернулися два важливі гравці, повідомив Мельгоса в інтерв'ю офіційному сайту УАФ.

Читайте також:

У четвер, 12 жовтня, збірна України U-21 проведе свій другий поєдинок у рамках відбору на Євро-2025. Після мінімальної перемоги над Північною Ірландією (1:0) суперником команди Унаї Мельгоси стане національна команда Люксембургу.

Костянтин Вівчаренко на тренуванні. Фото: instagram.com/kostiantynvivcharenko/

Посилення для збірної України

Наставник української "молодіжки" розповів, що до складу команди повернулися Костянтин Вівчаренко та Арсеній Батагов, які відновилися після травм. Лівий захисник "Динамо" та опорний хавбек "Зорі" зможуть вийти на поле.

Проте захисник "Олександрії" Данило Скорко поки що відчуває певний дискомфорт, який пов'язаний із м'язовими проблемами. Тренерський штаб молодіжної збірної України оцінить стан здоров'я гравця та вирішить, чи варто його випускати у матчі з Люксембургом. Ніхто не хоче ризикувати здоров'ям футболіста.

Поєдинок збірних України та Люксембургу розпочнеться о 20:30 за київським часом.

Нагадаємо, Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення.

Роналду загрожують суворим покаранням: кар'єра португальця у небезпеці.

"Ліверпуль" знайшов заміну Клоппу: "Енфілд" чекає на повернення легенди.

Лукаку пригрозив розповісти про "Челсі" те, що "всіх шокує".

Циганковим зацікавилася "Баварія": що відомо.