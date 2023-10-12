Молодежная сборная Украины получила усиление накануне важного матча

Арсений Батагов в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/arsenii_batagov/

Главный тренер молодежной сборной Украины провел пресс-конференцию накануне поединка отбора на Евро-2025. Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Люксембурга.

В состав украинской сборной вернулись два важных игрока, сообщил Мельгоса в интервью официальному сайту УАФ.

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В четверг, 12 октября, сборная Украины U-21 проведет свой второй поединок в рамках отбора на Евро-2025. После минимальной победы над Северной Ирландией (1:0) соперником команды Унаи Мельгосы станет национальная команда Люксембурга.

Константин Вивчаренко на тренировке. Фото: instagram.com/kostiantynvivcharenko/

Усиление для сборной Украины

Наставник украинской "молодежки" рассказал, что в состав команды вернулись Константин Вивчаренко и Арсений Батагов, которые восстановились после травм. Левый защитник "Динамо" и опорный хавбек "Зари" смогут выйти на поле.

Однако защитник "Александрии" Даниил Скорко пока испытывает определенный дискомфорт, который связан с мышечными проблемами. Тренерский штаб молодежной сборной Украины оценит состояние здоровья игрока и решит, стоит ли его выпускать в матче с Люксембургом. Никто не хочет рисковать здоровьем футболиста.

Поединок сборных Украины и Люксембурга начнется в 20:30 по киевскому времени.

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