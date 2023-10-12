Молодежная сборная Украины получила усиление накануне важного матча
Главный тренер молодежной сборной Украины провел пресс-конференцию накануне поединка отбора на Евро-2025. Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Люксембурга.
В состав украинской сборной вернулись два важных игрока, сообщил Мельгоса в интервью официальному сайту УАФ.
В четверг, 12 октября, сборная Украины U-21 проведет свой второй поединок в рамках отбора на Евро-2025. После минимальной победы над Северной Ирландией (1:0) соперником команды Унаи Мельгосы станет национальная команда Люксембурга.
Усиление для сборной Украины
Наставник украинской "молодежки" рассказал, что в состав команды вернулись Константин Вивчаренко и Арсений Батагов, которые восстановились после травм. Левый защитник "Динамо" и опорный хавбек "Зари" смогут выйти на поле.
Однако защитник "Александрии" Даниил Скорко пока испытывает определенный дискомфорт, который связан с мышечными проблемами. Тренерский штаб молодежной сборной Украины оценит состояние здоровья игрока и решит, стоит ли его выпускать в матче с Люксембургом. Никто не хочет рисковать здоровьем футболиста.
Поединок сборных Украины и Люксембурга начнется в 20:30 по киевскому времени.
Напомним, Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение.
Роналду грозит суровое наказание: карьера португальца в опасности.
"Ливерпуль" нашел замену Клоппу: "Энфилд" ждет возвращение легенды.
Лукаку пригрозил рассказать о "Челси" то, что "всех шокирует".
Цыганковым заинтересовалась "Бавария": что известно.