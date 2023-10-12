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Молодежная сборная Украины получила усиление накануне важного матча

12 октября 2023 14:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Молодежная сборная Украины получила усиление накануне важного матча
Арсений Батагов в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/arsenii_batagov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер молодежной сборной Украины провел пресс-конференцию накануне поединка отбора на Евро-2025. Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Люксембурга. 

В состав украинской сборной вернулись два важных игрока, сообщил Мельгоса в интервью официальному сайту УАФ. 

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В четверг, 12 октября, сборная Украины U-21 проведет свой второй поединок в рамках отбора на Евро-2025. После минимальной победы над Северной Ирландией (1:0) соперником команды Унаи Мельгосы станет национальная команда Люксембурга. 

Константин Вивчаренко
Константин Вивчаренко на тренировке. Фото: instagram.com/kostiantynvivcharenko/

Усиление для сборной Украины 

Наставник украинской "молодежки" рассказал, что в состав команды вернулись Константин Вивчаренко и Арсений Батагов, которые восстановились после травм. Левый защитник "Динамо" и опорный хавбек "Зари" смогут выйти на поле. 

Однако защитник "Александрии" Даниил Скорко пока испытывает определенный дискомфорт, который связан с мышечными проблемами. Тренерский штаб молодежной сборной Украины оценит состояние здоровья игрока и решит, стоит ли его выпускать в матче с Люксембургом. Никто не хочет рисковать здоровьем футболиста. 

Поединок сборных Украины и Люксембурга начнется в 20:30 по киевскому времени. 

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