Молодіжна збірна України розгромила Азербайджан у відборі на Євро-2025

Збірна України U-21. Фото: УАФ

Молодіжна збірна України U-21 у Баку зіграла матч 6-го туру групового етапу відбору на чемпіонат Європи-2025. Суперником команди Унаї Мельгоси став Азербайджан.

Збірна України U-21 за підсумком матчу перемогла Азербайджан U-21 із рахунком 3:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Всупереч тому, що грали в Баку і перший матч цих команд був дуже складним, цього разу збірна України перемогла дуже спокійно.

Відкрити рахунок Україні вдалося на 25 хвилині. Після прострілу від Крупського з правого флангу, а на ближній штанзі Яцик пробив по воротах — 0:1.

Наприкінці першої половини матчу українці забили вдруге. Очеретько отримав пас на вході до штрафного майданчика, обіграв двох суперників і пробив у правий кут воріт — 0:2.

У другому таймі на 56-й хвилині Очеретько створив третій гол. Півзахисник із глибини навісив у штрафний майданчик на Рубчинського, який реалізував вихід віч-на-віч.

Потім Україна ще не раз могла збільшити рахунок, але супернику або щастило, або у синьо-жовтих не вистачило майстерності.

Перемога залишила Україну на першому місці у своїй відбірковій групі. Команда Мельгоси на три очки випереджає Англію.

Азербайджан U-21 — Україна U-21 — 0:3

Голи: Яцик, 25, Очеретько, 40, Рубчинський, 56

Азербайджан U-21: А. Рамазанов — Сафаров, Мамедов, Гусейнов, Дамадаєв, Ахмедов (Аббасов, 79) — Велієв (Насірлі, 79), Сафаров (Рзаєв, 60), Абдурахманов (Гасанзаде, 73), Джафаров (Алієв, 60) — Ахундзаде.

Україна U-21: Нещерет — Крупський, Салюк, Батагов, Смоляков — Очеретько (Варфоломєєв, 74), Рубчинський (Павлюк, 86), Яцик — Брагару (Хлань, 57), Краснопір (Горбач, 74), Волошин (Квасниця, 86).

Попередження: Сафаров, Мамедов

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