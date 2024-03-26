Молодежная сборная Украины разгромила Азербайджан в отборе на Евро-2025

Сборная Украины U-21. Фото: УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 в Баку сыграла матч 6-го тура группового этапа отбора на чемпионат Европы-2025. Соперником команды Унаи Мельгосы стал Азербайджан.

Сборная Украины U-21 по итогу матча победила Азербайджан U-21 со счетом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Несмотря на то, что играли в Баку, и первый матч этих команд был очень сложным, на этот раз сборная Украины победила очень спокойно.

Открыть счет Украине удалось на 25-й минуте. После прострела от Крупского с правого флангу на ближней штанге Яцык пробил по воротам — 0:1.

В концовке первой половины матча украинцы забили во второй раз. Очеретько получил пас на входе в штрафную площадку, обыграл двух соперников и пробил в правый угол ворот — 0:2.

Во втором тайме на 56-й минуте Очеретько создал третий гол. Полузащитник из глубины навесил в штрафную на Рубчинского, который реализовал выход один на один.

Затем Украина еще не единожды могла увеличить счет, но сопернику либо везло, либо у сине-желтых не хватило мастерства.

Победа оставила Украину на первом месте в своей отборочной группе. Команда Мельгосы на три очка опережает Англию.

Азербайджан U-21 — Украина U-21 — 0:3

Голы: Яцык, 25,Очеретько, 40, Рубчинский, 56

Азербайджан U-21: А. Рамазанов — Сафаров, Мамедов, Гусейнов, Дамадаєв, Ахмедов (Аббасов, 79) — Велиев (Насирли, 79), Сафаров (Рзаев, 60), Абдурахманов (Гасанзаде, 73), Джафаров (Алиев, 60) — Ахундзаде.

Украина U-21: Нещерет — Крупский, Салюк, Батагов, Смоляков — Очеретько (Варфоломеев, 74), Рубчинский (Павлюк, 86), Яцик — Брагару (Хлань, 57), Краснопир (Горбач, 74), Волошин (Квасница, 86).

Предупреждения: Сафаров, Мамедов

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