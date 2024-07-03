Монтелла розповів, що допомогло збірній Туреччини перемогти Австрію

Тренер Вінченцо Монтелла під час матчу збірної Туреччини. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла назвав особливість своєї команди, яка допомогла їй вийти у плей-офф Євро-2024. Італійський фахівець розповів про повторення рекорду "місячних зірок" на чемпіонатах Європи.

Монтелла сподівається, що його підопічні зможуть пробитися до півфіналу Євро-2024, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Читайте також:

Захисник збірної Туреччини Меріх Демірал забив два голи у ворота національної команди Австрії у матчі 1/8 плей-офф Євро-2024. "Місячні зірки" пропустили лише один гол у відповідь, хоча воротар врятував команду на останній хвилині поєдинку.

Гравці збірної Туреччини святкують перемогу над Австрією. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Що Монтелла сказав про збірну Туреччини

Італійський тренер визнав, що його команді було важко стримувати атаки суперника на початку чвертьфінального поєдинку. За словами Монтелли, командний дух допоміг збірній Туреччини довести поєдинок до перемоги та повторити важливий рекорд команди на турнірі.

"Ми втомилися у цьому матчі, але встигнемо відновитися до наступного поєдинку. Це історичний результат. За кількістю перемог ми повторили виступ на Євро-2008. Ми дуже раді за всіх нас", — розповів Вінченцо Монтелла.

У чвертьфіналі Євро-2024 збірна Туреччини зіграє із національною командою Нідерландів.

Нагадаємо, Трубін готується продовжити кар'єру у відомому клубі — деталі.

Луніним зацікавився ще один клуб — українець може піти з "Реала".

Бущан піде з "Динамо" — як успіх Грузії на Євро вплинув на кар'єру гравця.

"Кривбас" може перехопити у "Динамо" гравця збірної України.

Береза готовий передати новому інвестору права на "Дніпро-1".