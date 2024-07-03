Монтелла рассказал, что помогло сборной Турции победить Австрию

Тренер Винченцо Монтелла во время матча сборной Турции. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла назвал особенность своей команды, которая помогла ей выйти в плей-офф Евро-2024. Итальянский специалист рассказал о повторении рекорда "лунных звезд" на чемпионатах Европы.

Монтелла надеется, что его подопечные смогут пробиться в полуфинал Евро-2024, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Игроки сборной Турции празднуют победу над Австрией. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Что Монтелла сказал о сборной Турции

Итальянский тренер признал, что его команде было сложно сдерживать атаки соперника в начале четвертьфинального поединка. По словам Монтеллы, командный дух помог сборной Турции довести поединок до победы и повторить важный рекорд команды на турнире.

"Мы устали в этом матче, но успеем восстановиться к следующему поединку. Это исторический результат. По количеству побед мы повторили выступление на Евро-2008. Мы очень рады за всех нас", — рассказал Винченцо Монтелла.

В четвертьфинале Евро-2024 сборная Турции сыграет с национальной командой Нидерландов.

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