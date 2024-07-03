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Монтелла назвал качество сборной Турции, которое помогает команде побеждать

3 июля 2024 12:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Монтелла рассказал, что помогло сборной Турции победить Австрию
Тренер Винченцо Монтелла во время матча сборной Турции. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла назвал особенность своей команды, которая помогла ей выйти в плей-офф Евро-2024. Итальянский специалист рассказал о повторении рекорда "лунных звезд" на чемпионатах Европы. 

Монтелла надеется, что его подопечные смогут пробиться в полуфинал Евро-2024, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Защитник сборной Турции Мерих Демирал забил два гола в ворота национальной команды Австрии в матче 1/8 плей-офф Евро-2024. "Лунные звезды" пропустили только один ответный гол, хотя вратарь спас команду на последней минуте поединка.

Сборная Турции
Игроки сборной Турции празднуют победу над Австрией. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Что Монтелла сказал о сборной Турции 

Итальянский тренер признал, что его команде было сложно сдерживать атаки соперника в начале четвертьфинального поединка. По словам Монтеллы, командный дух помог сборной Турции довести поединок до победы и повторить важный рекорд команды на турнире. 

"Мы устали в этом матче, но успеем восстановиться к следующему поединку. Это исторический результат. По количеству побед мы повторили выступление на Евро-2008. Мы очень рады за всех нас", — рассказал Винченцо Монтелла. 

В четвертьфинале Евро-2024 сборная Турции сыграет с национальной командой Нидерландов. 

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