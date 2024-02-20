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Монзуль перевірятиме всіх арбітрів на детекторі брехні

20 лютого 2024 18:50
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Агабекян Карен
редактор
Монзуль перевірятиме всіх арбітрів на детекторі брехні
Катерина Монзуль. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Українських футбольних арбітрів перевірятимуть на поліграфі. Це нібито має покращити довіру до суддів.

Така заява була зроблена після призначення Катерини Монзуль головою Комітету з питань суддівства, повідомило УАФ.

Виконком УАФ підтримав нововведення

Під час Виконкому УАФ Монзуль обрали головою Комітету арбітрів, а згодом проголосували за нововведення.

Суддів зобов'язали обов'язково проходити поліграф у змагальний та позазмагальний період.

При цьому суддів призначатимуть на матчі, використовуючи систему жеребкування.

Також Монзуль доручили розробити процедуру досліджень із застосуванням поліграфу та процедури жеребкування.

На посаді голови Комітету суддівства Монзуль замінила італійського фахівця Лучано Лучі, до роботи якого з 2015 року було багато питань. За його керівництва якість суддів не підвищилася, але виникло ще більше конфліктів.

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УАФ
футбол
Катерина Монзуль
Лучано Спалетті

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