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Монзуль будет проверять всех арбитров на детекторе лжи

20 февраля 2024 18:50
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Агабекян Карен
редактор
Монзуль будет проверять всех арбитров на детекторе лжи
Катерина Монзуль. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинских футбольных арбитров будут проверять на полиграфе. Это, якобы, должно улучшить доверие к судьям.

Такое заявление было сделано после назначение Катерины Монзуль главой Комитета по вопросам судейства, сообщило УАФ.

Исполком УАФ поддержал нововведения

Во время Исполкома УАФ Монзуль выбрали главой Комитета арбитров, а затем проголосовали за нововведения.

Судей обязали обязательно проходить полиграф в соревновательный и внесоревновательный период.

При этом судей будут назначать на матчи используя систему жеребьевки.

Также Монзуль поручили разработать процедуру исследований с применением полиграфа и процедуры жеребьевки.

На должности главы Комитета судейства Монзуль заменила итальянского специалиста Лучано Лучи, к работе которого с 2015 года было много вопросов. За его руководства качество судей не повысилось, но возникло еще больше конфликтов.

Напомним, киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды. 

Лидер "Баварии" подрался с тренером и решил сменить клуб.

"Челси" решил продать Мудрика.

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УАФ
футбол
Екатерина Монзуль
Лучано Спалетти

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