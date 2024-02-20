Монзуль будет проверять всех арбитров на детекторе лжи
Украинских футбольных арбитров будут проверять на полиграфе. Это, якобы, должно улучшить доверие к судьям.
Такое заявление было сделано после назначение Катерины Монзуль главой Комитета по вопросам судейства, сообщило УАФ.
Исполком УАФ поддержал нововведения
Во время Исполкома УАФ Монзуль выбрали главой Комитета арбитров, а затем проголосовали за нововведения.
Судей обязали обязательно проходить полиграф в соревновательный и внесоревновательный период.
При этом судей будут назначать на матчи используя систему жеребьевки.
Также Монзуль поручили разработать процедуру исследований с применением полиграфа и процедуры жеребьевки.
На должности главы Комитета судейства Монзуль заменила итальянского специалиста Лучано Лучи, к работе которого с 2015 года было много вопросов. За его руководства качество судей не повысилось, но возникло еще больше конфликтов.
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