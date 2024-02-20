Монзуль будет проверять всех арбитров на детекторе лжи

Катерина Монзуль. Фото: УАФ

Украинских футбольных арбитров будут проверять на полиграфе. Это, якобы, должно улучшить доверие к судьям.

Такое заявление было сделано после назначение Катерины Монзуль главой Комитета по вопросам судейства, сообщило УАФ.

Исполком УАФ поддержал нововведения

Во время Исполкома УАФ Монзуль выбрали главой Комитета арбитров, а затем проголосовали за нововведения.

Судей обязали обязательно проходить полиграф в соревновательный и внесоревновательный период.

При этом судей будут назначать на матчи используя систему жеребьевки.

Также Монзуль поручили разработать процедуру исследований с применением полиграфа и процедуры жеребьевки.

На должности главы Комитета судейства Монзуль заменила итальянского специалиста Лучано Лучи, к работе которого с 2015 года было много вопросов. За его руководства качество судей не повысилось, но возникло еще больше конфликтов.

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