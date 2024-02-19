Монзуль сменит Лучи на должности главы украинского судейства

Гова Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. Фото: УАФ

Глава Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) итальянец Лучано Лучи покинет должность. Его заменит лучший арбитр Украины.

Об этом сообщил комментатор Виктор Вацко в эфире своего YouTube-канала.

Смена руководства в украинском судействе

Источник сообщил, что Комитет арбитров УАФ возглавит 42-летняя Катерина Монзуль. Если это случится, то она завершит карьеру судьи.

Нового главу Комитета изберут 20 февраля на заседании Исполкома УАФ.

"Наши рефери проводили предсезонный сбор на Закарпатье. Насколько я слышал, туда приезжали итальянские кураторы — Лучи и Риццоли. В прошлом году их не было, а сейчас приехали, потому что пришла новая власть, с новой властью надо договариваться. Но новая власть публично декларировала, что решение проблемы арбитража — один из приоритетов для нее", — сказал Вацко.

Источник отметил, что итальянцы привели украинское судейство к катастрофе. Лучи и Рицоли только и занимались тем, что получали огромные зарплаты.

"Лучи, Риццоли — arrivederci. Еще не 100%, но, вероятнее всего, новым руководителем станет Катерина Монзуль", — заявил Вацко.

Лучи пришел работать в УАФ в 2010 году как помощник Пьерлуиджи КоллиныЮ который был куратором судейства в Украине. В 2015-м Колина ушел и Лучи стал главой Комитета арбитров.

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