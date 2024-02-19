Монзуль сменит Лучи на должности главы украинского судейства
Глава Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) итальянец Лучано Лучи покинет должность. Его заменит лучший арбитр Украины.
Об этом сообщил комментатор Виктор Вацко в эфире своего YouTube-канала.
Смена руководства в украинском судействе
Источник сообщил, что Комитет арбитров УАФ возглавит 42-летняя Катерина Монзуль. Если это случится, то она завершит карьеру судьи.
Нового главу Комитета изберут 20 февраля на заседании Исполкома УАФ.
"Наши рефери проводили предсезонный сбор на Закарпатье. Насколько я слышал, туда приезжали итальянские кураторы — Лучи и Риццоли. В прошлом году их не было, а сейчас приехали, потому что пришла новая власть, с новой властью надо договариваться. Но новая власть публично декларировала, что решение проблемы арбитража — один из приоритетов для нее", — сказал Вацко.
Источник отметил, что итальянцы привели украинское судейство к катастрофе. Лучи и Рицоли только и занимались тем, что получали огромные зарплаты.
"Лучи, Риццоли — arrivederci. Еще не 100%, но, вероятнее всего, новым руководителем станет Катерина Монзуль", — заявил Вацко.
Лучи пришел работать в УАФ в 2010 году как помощник Пьерлуиджи КоллиныЮ который был куратором судейства в Украине. В 2015-м Колина ушел и Лучи стал главой Комитета арбитров.
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