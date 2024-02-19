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Монзуль змінить Лучі на посаді глави українського суддівства

19 лютого 2024 21:47
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Монзуль змінить Лучі на посаді глави українського суддівства
Голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу (УАФ) італієць Лучано Лучі залишить посаду. Його замінить найкращий арбітр України.

Про це повідомив коментатор Віктор Вацко в ефірі свого YouTube-каналу.

Заміна керівництва в українському суддівстві

Джерело повідомило, що Комітет арбітрів УАФ очолить 42-річна Катерина Монзуль. Якщо це станеться, вона завершить кар'єру судді.

Нового голову Комітету оберуть 20 лютого на засіданні Виконкому УАФ.

"Наші рефері проводили передсезонний збір на Закарпатті. Наскільки я чув, туди приїжджали італійські куратори — Лучі та Ріццолі. Торік їх не було, а зараз приїхали, бо прийшла нова влада, з новою владою треба домовлятися. Але нова влада публічно декларувала, що вирішення проблеми арбітражу — один із пріоритетів для неї", — сказав Вацко.

Джерело зазначило, що італійці привели українське суддівство до катастрофи. Лучі та Ріцолі тільки й займалися тим, що отримували величезні зарплати.

"Промені, Ріццолі — arrivederci. Ще не 100%, але, найімовірніше, новим керівником стане Катерина Монзуль", — заявив Вацко.

Лучі прийшов працювати в УАФ у 2010 році як помічник П'єрлуїджі Колліни, який був куратором суддівства в Україні. 2015-го Коліна пішов і Лучі став головою Комітету арбітрів.

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УАФ
футбол
судді
Арбітр
Катерина Монзуль

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