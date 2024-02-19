Монзуль змінить Лучі на посаді глави українського суддівства
Голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу (УАФ) італієць Лучано Лучі залишить посаду. Його замінить найкращий арбітр України.
Про це повідомив коментатор Віктор Вацко в ефірі свого YouTube-каналу.
Заміна керівництва в українському суддівстві
Джерело повідомило, що Комітет арбітрів УАФ очолить 42-річна Катерина Монзуль. Якщо це станеться, вона завершить кар'єру судді.
Нового голову Комітету оберуть 20 лютого на засіданні Виконкому УАФ.
"Наші рефері проводили передсезонний збір на Закарпатті. Наскільки я чув, туди приїжджали італійські куратори — Лучі та Ріццолі. Торік їх не було, а зараз приїхали, бо прийшла нова влада, з новою владою треба домовлятися. Але нова влада публічно декларувала, що вирішення проблеми арбітражу — один із пріоритетів для неї", — сказав Вацко.
Джерело зазначило, що італійці привели українське суддівство до катастрофи. Лучі та Ріцолі тільки й займалися тим, що отримували величезні зарплати.
"Промені, Ріццолі — arrivederci. Ще не 100%, але, найімовірніше, новим керівником стане Катерина Монзуль", — заявив Вацко.
Лучі прийшов працювати в УАФ у 2010 році як помічник П'єрлуїджі Колліни, який був куратором суддівства в Україні. 2015-го Коліна пішов і Лучі став головою Комітету арбітрів.
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