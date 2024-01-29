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Монзуль після цього сезону завершить кар'єру арбітра

29 січня 2024 18:00
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Агабекян Карен
редактор
Монзуль після цього сезону завершить кар'єру арбітра
Катерина Монзуль під час матчу. Фото: УНІАН
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Одна з найкращих українських арбітрів Катерина Монзуль може залишитись без роботи. Наразі вона обмірковує рішення про завершення кар'єри.

Це пов'язано із можливим переходом на кабінетну посаду в УАФ, повідомив портал Sport.ua.

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Катерина Монзуль перед грою Фото: пресслужба "Дніпра-1"

Чому Монзуль може завершити кар'єру

Арбітр ФІФА та власниця нагороди найкращому футбольному арбітру України зараз обмірковує завершення кар'єри наступного літа.

При цьому 42-річна Монзуль могла б ще два роки працювати, допоки їй дозволяють вікові обмеження.

Однією із причин для завершення кар'єри може стати її нова посада голови суддівського корпусу. Зараз головним у суддівстві є італієць Лучано Лучі, але він має невеликі шанси залишитися в УАФ після чемпіонату 2023/2024 рр. Монзуль різні джерела називають головним кандидатом на посаду. Також раніше Катерина увійшла до Виконкому УАФ, що ще більше її зблизить із роботою функціонера.

У футбольне міжсезоння Монзуль готується до другої частини сезону. При цьому незрозуміла ситуація з усуненням арбітра за грубу помилку у матчі 17-го туру УПЛ "Шахтар" — "Верес".

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Після приходу Шевченка легендарні українські футболісти більше не працюють в УАФ.

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футбол
УАФ
УПЛ
Катерина Монзуль

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