Монзуль після цього сезону завершить кар'єру арбітра

Катерина Монзуль під час матчу. Фото: УНІАН

Одна з найкращих українських арбітрів Катерина Монзуль може залишитись без роботи. Наразі вона обмірковує рішення про завершення кар'єри.

Це пов'язано із можливим переходом на кабінетну посаду в УАФ, повідомив портал Sport.ua.

Читайте також:

Катерина Монзуль перед грою Фото: пресслужба "Дніпра-1"

Чому Монзуль може завершити кар'єру

Арбітр ФІФА та власниця нагороди найкращому футбольному арбітру України зараз обмірковує завершення кар'єри наступного літа.

При цьому 42-річна Монзуль могла б ще два роки працювати, допоки їй дозволяють вікові обмеження.

Однією із причин для завершення кар'єри може стати її нова посада голови суддівського корпусу. Зараз головним у суддівстві є італієць Лучано Лучі, але він має невеликі шанси залишитися в УАФ після чемпіонату 2023/2024 рр. Монзуль різні джерела називають головним кандидатом на посаду. Також раніше Катерина увійшла до Виконкому УАФ, що ще більше її зблизить із роботою функціонера.

У футбольне міжсезоння Монзуль готується до другої частини сезону. При цьому незрозуміла ситуація з усуненням арбітра за грубу помилку у матчі 17-го туру УПЛ "Шахтар" — "Верес".

Нагадаємо, "Динамо" знайшло у Туреччині нового центрального захисника — що про нього відомо.

"Реал" зробить ставку на українського голкіпера, і це не Лунін.

Лідер "Манчестер Сіті" зрадив дружині, згодом зворушливо вибачився.

Артета піде з "Арсеналу" наприкінці сезону — він очолить інший відомий клуб.

Клопп очолить "Баварію" — Нойєр назвав причину. Однак, є й інший претендент на німецького наставника.

Після приходу Шевченка легендарні українські футболісти більше не працюють в УАФ.

Гвардіола піде з "Манчестер Сіті" — вже відоме ім'я нового тренера.