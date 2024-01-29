Монзуль после текущего сезона завершит карьеру арбитра

Екатерина Монзуль во время матча. Фото: УНИАН

Одна из лучших украинских арбитров Екатерина Монзуль может остаться без работы. Сейчас она обдумывает решение о завершении карьеры.

Это связано с возможным переходом на кабинетную должность в УАФ, сообщил портал Sport.ua.

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Почему Монзуль может завершить карьеру

Арбитр ФИФА и владелица награды лучшему футбольному арбитру Украины сейчас обдумывает завершение карьеры предстоящим летом.

При этом 42-летняя Монзуль могла бы еще два года работать, пока ей позволяют возрастные ограничения.

Одной из причин для завершения карьеры может стать ее новая должность главы судейского корпуса. Сейчас главным в судействе является итальянец Лучано Лучи, но у него небольшие шансы остаться в УАФ после чемпионата 2023/2024 гг. Монзуль же различные источники называют главным кандидатом на должность. Также ранее Екатерина вошла в Исполком УАФ, что еще больше ее сблизит с работой функционера.

В футбольное межсезонье Монзуль готовится ко второй части сезона. При этом неясна ситуация с отстранением арбитра за грубейшую ошибку в матче 17-го тура УПЛ "Шахтер" — "Верес".

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