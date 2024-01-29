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Монзуль после текущего сезона завершит карьеру арбитра

29 января 2024 18:00
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Агабекян Карен
редактор
Монзуль после текущего сезона завершит карьеру арбитра
Екатерина Монзуль во время матча. Фото: УНИАН
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Одна из лучших украинских арбитров Екатерина Монзуль может остаться без работы. Сейчас она обдумывает решение о завершении карьеры.

Это связано с возможным переходом на кабинетную должность в УАФ, сообщил портал Sport.ua.

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Екатерина Монзуль перед игрой. Фото: пресс-служба "Днепра-1"

Почему Монзуль может завершить карьеру

Арбитр ФИФА и владелица награды лучшему футбольному арбитру Украины сейчас обдумывает завершение карьеры предстоящим летом.

При этом 42-летняя Монзуль могла бы еще два года работать, пока ей позволяют возрастные ограничения.

Одной из причин для завершения карьеры может стать ее новая должность главы судейского корпуса. Сейчас главным в судействе является итальянец Лучано Лучи, но у него небольшие шансы остаться в УАФ после чемпионата 2023/2024 гг. Монзуль же различные источники называют главным кандидатом на должность. Также ранее Екатерина вошла в Исполком УАФ, что еще больше ее сблизит с работой функционера.

В футбольное межсезонье Монзуль готовится ко второй части сезона. При этом неясна ситуация с отстранением арбитра за грубейшую ошибку в матче 17-го тура УПЛ "Шахтер" — "Верес".

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футбол
УАФ
УПЛ
Екатерина Монзуль

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