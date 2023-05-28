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Монзуль судитиме чемпіонський матч між "Шахтарем" та "Дніпром-1"

28 травня 2023 09:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Монзуль судитиме чемпіонський матч між "Шахтарем" та "Дніпром-1"
"Електричний свисток" довірили Катерині Монзуль. Фото: Instagram/kateryna_monzul_fan
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Відбулися призначення арбітрів на поєдинки 29 туру Української Прем'єр-ліги. Головну гру сезону, в який визначиться доля золотих нагород УПЛ надали судити Катерині Монзуль.

Про це повідомили в комітеті арбітрів, передають Новини.LIVE.

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У центральному матчі сезону між "Шахтарем" та "Дніпром-1" працюватиме Катерина Монзуль. Анастасія Романюк очолить бригаду VAR у поєдинку.

"Шахтар" — "Дніпро-1". Львів. Стадіон "Арена Львів". 15:00. Арбітр — Монзуль К. В. (Харків), асистенти арбітра — Стрілецька М. С. (Суми), Грушко С. А. (Київська обл.), четвертий арбітр — Козорог К. В. (Київська обл.), спостерігач арбітражу — Ярмолинський Л. М. (Київська обл.). Арбітр ВАА — Романюк А. М. (Івано-Франківськ), асистент ВАА — Скрипка А. М. (Кропивницький), спостерігач ВАА — Мосейчук Ю. Ю. (Чернівці). Делегат УАФ — Клим Т. П. (Івано-Франківськ).

Електричний свисток

Нагадаємо, що скандалів навколо суддівства в останніх турах вистачало. “Дніпро-1” нещодавно провів максимально швидкий експрес-аналіз після вчорашньої поразки від Ворскли. Пресслужба клубу виклала відео, в якому проаналізовані фрагменти матчу та рішення, ухвалені за допомогою VAR. 

Дніпряни наполягають, що арбітри мали призначати пенальті за гру рукою Бацули. А 11-метровий у ворота Рибака після стику Адамюка та Челядіна вважається сумнівним.

Водночас видання ТаТоТаке повідомляє, що ніякого засідання комітету арбітрів ще не було. "Дніпро-1" подав офіційний протест щодо роботи і Ярослава Козика, і Євгена Арановського. 

"В суддівському комітеті ініційовано внутрішнє розслідування. Євгена Арановського, який позавчора був головним у фургоні ВАР, пожиттєво відсторонено від суддівства", — повідомив журналіст Ігор Бурбас.

За даними Футбол 2.0:Комітет арбітрів УАФ високо оцінив роботу Арановського та головного арбітра Козика, за те, що прийняли правильні рішення у всіх ключових епізодах матчу.

 

У матчі останнього туру німецької Бундесліги дортмундська "Боруссії" драматично віддала золоті нагороди "Баварії".

Мудрик мало не врятував "Челсі" й отримав високу оцінку.

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Еліна Світоліна стала переможницею грунтового турніру WTA 250 у французькому Страсбурзі.  

 

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