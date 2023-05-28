Монзуль будет судить чемпионский матч между "Шахтером" и "Днепром-1"

"Электрический свисток" доверили Екатерине Монзуль. Фото: Instagram/kateryna_monzul_fan

Состоялись назначения арбитров на поединки 29-го тура Украинской Премьер-лиги. Главную игру сезона , в который определится судьба золотых наград УПЛ, предоставили судить Екатерине Монзуль.

Об этом сообщили в комитете арбитров, передают Новини.LIVE.

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В центральном матче сезона между "Шахтером" и "Днепром-1" будет работать Екатерина Монзуль. Анастасия Романюк возглавит бригаду VAR в поединке.

"Шахтер" — "Днепр-1". Львов. Стадион "Арена Львов". 15:00. Арбитр — Монзуль К. В. (Харьков), ассистенты арбитра - Стрелецкая М. С. (Сумы), Грушко С. А. (Киевская обл.), четвертый арбитр — Козорог К. В. (Киевская обл.), наблюдатель арбитража - Ярмолинский Л. М. (Киевская обл.). Арбитр ВАА — Романюк А. М. (Ивано-Франковск), ассистент ВАА — Скрипка А. М. (Кропивницкий), наблюдатель ВАА — Мосейчук Ю. Ю. (Черновцы). Делегат УАФ — Клим Т. П. (Ивано-Франковск).

Электрический свисток

Напомним, что скандалов вокруг судейства в последних турах хватало. "Днепр-1" недавно провел максимально быстрый экспресс-анализ после вчерашнего поражения от Ворсклы. Прессслужба клуба выложила видео, где проанализированы фрагменты матча и решения, принятые с помощью VAR.

Днепряне настаивают, что арбитры должны были назначать пенальти за игру рукой Бацулы. А 11-метровый в ворота Рыбака после стыка Адамюка и Челядина считается сомнительным.

В то же время издание ТаТоТакэ сообщает, что никакого заседания комитета арбитров еще не было. "Днепр-1" подал официальный протест по поводу работы и Ярослава Козика, и Евгения Арановского.

"В судейском комитете инициировано внутреннее расследование. Евгений Арановский, который позавчера был главным в фургоне ВАР, пожизненно отстранен от судейства", — сообщил журналист Игорь Бурбас.

По данным Футбол 2.0: Комитет арбитров УАФ высоко оценил работу Арановского и главного арбитра Козика за то, что приняли правильные решения во всех ключевых эпизодах матча.

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