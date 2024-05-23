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Монзуль завершила суддівську карʼєру

23 травня 2024 18:20
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Катерина Монзуль попрощалася із суддівською кар'єрою
Катерина Монзуль. Фото: УПЛ
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Катерина Монзуль попрощалась із суддівською карʼєрою. Вона більше не буде обслуговувати футбольний жіночий турнір Олімпіади 2024 року в Франції, як планувалося раніше.

Про це пише Sport.ua.

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Монзуль завершила карʼєру

Зазначається, що Катерина Монзуль прийняла рішення завершити карʼєру арбітра, тепер своє майбутнє повʼязує з роллю спостерігача арбітражу. 

Вона дебютує на цій посаді в поєдинку 30 туру чемпіонату УПЛ між "Оболонню" та "Олександрією". 

Катерину Монзуль декілька разів визнавали кращим арбітром України. В лютому 2024 року вона стала головою комітету арбітрів, який з 2015 року очолював італієць Лучано Лучі. Катерина Монзуль увійшла до складу оновленого Виконкому УАФ.

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Де Брюйне обрав клуб, у якому продовжить кар'єру.

футбол
Україна
УПЛ
Арбітр
Катерина Монзуль

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