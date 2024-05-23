Катерина Монзуль попрощалася із суддівською кар'єрою

Катерина Монзуль. Фото: УПЛ

Катерина Монзуль попрощалась із суддівською карʼєрою. Вона більше не буде обслуговувати футбольний жіночий турнір Олімпіади 2024 року в Франції, як планувалося раніше.

Про це пише Sport.ua.

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Зазначається, що Катерина Монзуль прийняла рішення завершити карʼєру арбітра, тепер своє майбутнє повʼязує з роллю спостерігача арбітражу.

Вона дебютує на цій посаді в поєдинку 30 туру чемпіонату УПЛ між "Оболонню" та "Олександрією".

Катерину Монзуль декілька разів визнавали кращим арбітром України. В лютому 2024 року вона стала головою комітету арбітрів, який з 2015 року очолював італієць Лучано Лучі. Катерина Монзуль увійшла до складу оновленого Виконкому УАФ.

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