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Монзуль завершила судейскую карьеру

23 мая 2024 18:20
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Екатерина Монзуль простилась с судейской карьерой
Екатерина Монзуль. Фото: УПЛ
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Екатерина Монзуль простилась с судейской карьерой. Она больше не будет обслуживать футбольный женский турнир Олимпиады 2024 во Франции, как планировалось ранее.

Об этом пишет Sport.ua.

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Монзуль завершила карьеру

Отмечается, что Екатерина Монзуль приняла решение о завершении карьеры арбитра, теперь свое будущее связывает с ролью наблюдателя арбитража.

Она дебютирует на этом посту в поединке 30-го тура чемпионата УПЛ между "Оболонью" и "Александрией".

Екатерину Монзуль несколько раз признавали лучшим арбитром Украины. В феврале 2024 года она стала главой комитета арбитров, который с 2015 года возглавлял итальянец Лучано Лучи. Екатерина Монзуль вошла в состав обновленного Исполкома УАФ.

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футбол
Украина
УПЛ
Арбитр
Екатерина Монзуль

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