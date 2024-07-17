Альваро Мората відповів на запитання про свій перехід до Мілана

Мората підтвердив перехід до італійського клубу
Нападник мадридського "Атлетіко" та збірної Іспанії Альваро Мората пояснив, чи перейде до "Мілана". Футболіста оцінюють в 16 млн євро.
Про це пише AS.
Трансфер Морати
Зазначається, що футболіст найближчим часом перейде до "Мілану".
"Три тижні тому я казав, що виграти трофей з Атлетіко — це моя мрія. Я не хочу бути фальшивим і тим, ким не є. Для мене виграти трофей у футболці Атлетіко — це навіть перемога на Євро. Для мене це цінно, оскільки на момент перемоги я належав саме цьому клубу, а на моїх щитках було нанесено герб Атлетіко. Це важливо для мене", — поділився Альваро.
Крім цього, він прокоментував чутки про його перехід до італійського клубу та заявив, що вже готується до трансферу.
"Якщо говорити про перехід до Мілану, то мені ще доведеться пройти медичне обстеження, але так, я переходжу туди", — каже він.
Раніше у ЗМІ зʼявлялась інформація, що Мілан готовий виплатити відступні в контракті Морати з Атлетіко, які становлять 13 млн євро.
В минулому сезоні Мората провів 48 матчів за "Атлетіко" та відзначився 21 голом. Transfermarkt оцінює капітана збірної Іспанії у 16 млн євро.
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