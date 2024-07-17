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Мората підтвердив перехід до італійського клубу

17 липня 2024 09:48
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Альваро Мората відповів на запитання про свій перехід до Мілана
Альваро Мората. Фото: Sky sports
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Нападник мадридського "Атлетіко" та збірної Іспанії Альваро Мората пояснив, чи перейде до "Мілана". Футболіста оцінюють в 16 млн євро.

Про це пише AS.

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Зазначається, що футболіст найближчим часом перейде до "Мілану". 

"Три тижні тому я казав, що виграти трофей з Атлетіко — це моя мрія. Я не хочу бути фальшивим і тим, ким не є. Для мене виграти трофей у футболці Атлетіко — це навіть перемога на Євро. Для мене це цінно, оскільки на момент перемоги я належав саме цьому клубу, а на моїх щитках було нанесено герб Атлетіко. Це важливо для мене", — поділився Альваро.

Крім цього, він прокоментував чутки про його перехід до італійського клубу та заявив, що вже готується до трансферу. 

збірна Іспанії
Збірна Іспанії святкує перемогу на Євро-2024. Фото: Reuters

"Якщо говорити про перехід до Мілану, то мені ще доведеться пройти медичне обстеження, але так, я переходжу туди", — каже він.

Раніше у ЗМІ зʼявлялась інформація, що Мілан готовий виплатити відступні в контракті Морати з Атлетіко, які становлять 13 млн євро.

В минулому сезоні Мората провів 48 матчів за "Атлетіко" та відзначився 21 голом. Transfermarkt оцінює капітана збірної Іспанії у 16 млн євро.

Нагадаємо, "Динамо" отримає пропозицію по одній зі своїх зірок — гравцем цікавиться німецький клуб.

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